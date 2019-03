Stand: 23.03.2019 19:39 Uhr

Volleyball: SSC feiert Pflichtsieg gegen Berlin von Christian Kahlstorff, NDR.de

Die Volleyballerinnen des SSC aus Schwerin gehen mit einem Sieg in die Playoffs. Im letzten Spiel der regulären Saison schlug das Team von Trainer Felix Koslowski am Sonnabend vor 1.768 Zuschauern das Nachwuchsteam von VCO Berlin mit 3:0 (25:11, 25:16, 25:12). Schon vor dem Spiel war dem SSC der zweite Platz in der Tabelle hinter Stuttgart sicher. Erfolgreichste Spielerin bei Schwerin war an diesem Abend Greta Szakmáry. Die Ungarin erzielte 15 Punkte. Kapitänin Jennifer Geerties (11 Punkte) machte ebenfalls eine sehr starke Partie und wurde als beste Spielerin des Spiels ausgezeichnet. Bei Berlin spielte Emma Cyris (8 Punkte) stark.

Bankspielerinnen mit viel Einsatzzeit

Coach Koslowski gab Elisa Lohmann und Tessa Polder in der Startformation viel Spielzeit. Zudem startete erstmals in der Saison Ralina Doshkova. Die Bulgarin kam auf gute neun Punkte. Trotz der Umstellung war der Sieg des amtierenden Deutschen Meisters zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Nach dem klaren ersten Satz, den Schwerin mit 25:11 gewann, kam Berlin zwar etwas besser ins Spiel, konnte aber den Verlust der weiteren Sätze nicht verhindern. Der SSC sicherte sich Satz zwei mit 25:16 und Satz drei mit 25:12 - und damit das Match.

Der Meister geht mit Schwung in die Playoffs

Trainer Koslowski lobte nach dem Spiel besonders die Leistung der Bankspielerinnen. "Ich bin sehr zufrieden. Besonders die jungen Spielerinnen, die heute mehr gespielt haben, haben das sehr gut gemacht", so der Coach. Dank einer der erfolgreichsten Spielzeiten der jüngeren Vereinsgeschichte (Supercup, Pokal, nur eine Niederlage in der Bundesliga) geht der Titelverteidiger mit entsprechend viel Selbstbewusstsein in die Playoffs um die Deutsche Meisterschaft. Das erste Spiel wird voraussichtlich am 30. März in Schwerin stattfinden. Der Gegner für Schwerin könnte der USC Münster werden. Gegen die Nordrhein-Westfalen konnte Schwerin beide Spiele der regulären Saison mit 3:1 für sich entscheiden. "Münster ist keine leichte Aufgabe", konstatierte Koslowski. Zudem könnte es in dem Fall zu einem Wiedersehen mit Marie Schölzel kommen. Die SSC-Spielerin spielt zurzeit als Leihgabe beim USC.

