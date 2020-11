Volleyball: SSC Schwerin im Pokal-Finale gegen Potsdam Stand: 19.11.2020 20:02 Uhr Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin greifen nach dem siebten Pokalsieg der Vereinsgeschichte. Nach dem 3:1 (25:22, 25:22, 22:25, 25:16)-Halbfinalerfolg gegen Titelverteidiger Dresdner SC stehen die Mecklenburgerinnen im Endspiel.

Gegner im Finale ist der aktuelle Bundesliga-Tabellenführer SC Potsdam. Die Mannschaft von Trainer Guillermo Hernandez bezwang im zweiten Halbfinale überraschend Meister MTV Stuttgart 3:1 (25:20, 25:19, 23:25, 25:13). Das Finale soll wie gewohnt am 28. Februar in Mannheim stattfinden.

Koslowski: "Von nichts aus der Bahn werfen lassen"

"Dresden ist ein wahnsinnig starkes Team. Am Ende wollten wir den Sieg aber einfach ein bisschen mehr", sagte ein glücklicher SSC-Coach Felix Koslowski, der seine Mannschaft in den höchsten Tönen lobte: "Ich bin riesig stolz. Dieses neu zusammengekommene Team hat sein bislang bestes Spiel der Saison abgeliefert und hat sich von nichts aus der Bahn werfen lassen."

AUDIO: SSC-Trainer Koslowski: "Riesig stolz auf mein Team" (1 Min)

Mittelblockerin Schölzel verletzt

Auch nicht, als Mittelblockerin Marie Schölzel im zweiten Satz unglücklich landete und mit dem rechten Fuß umknickte. Sie musste vom Feld. Eine MRT-Untersuchung soll zeitnah Klarheit über das Ausmaß der Verletzung bringen, teilte der SSC mit.

"Danach waren wir richtig down. Und dann bringt sich diese junge Mannschaft gegen einen hervorradenden Gegner aus diesem Tief wieder heraus, mit absolutem Spitzen-Volleyball", sagte Koslowski, der mit den SSC-Frauen in der vergangenen Saison im Halbfinale an Stuttgart gescheitert war. 2019 durften die Mecklenburgerinnen zuletzt die DVV-Pokal-Trophäe in Empfang nehmen. Nun bietet sich eine neue Chance.

