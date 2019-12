Stand: 21.12.2019 22:50 Uhr

Rekord-Satz bei Lüneburg-Niederlage in Haching

Das hat es in der Volleyball-Bundesliga noch nicht gegeben. Ein Satzendstand von 50:48, wo es eigentlich nur bis 25 geht. Im Duell der SVG Lüneburg am Samstagabend bei den Alpenvolleys Haching kam es aber dazu. Der dritte Durchgang war erst nach 55 Minuten für die Gastgeber entschieden, die letztlich auch die Partie am letzten Hinrunden-Spieltag mit 3:1 (25:21, 24:26, 50:48, 25:22) gewannen.

Lüneburg vergibt zehn Satzbälle

Kleiner Trost für die Lüneburger: Sie haben mitgeschrieben an der Volleyball-Bundesliga-Geschichte. Vor 1.500 Zuschauern vergaben sie im denkwürdigen dritten Durchgang zehn Satzbälle. Haching brauchte 16, um den Sack nach knapp einer Stunde zum 2:1 zuzumachen. Kein Wunder, dass das Duell Tabellendritter gegen -vierter insgesamt erst nach 2:19 Stunden beendet war.

