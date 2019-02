Stand: 26.02.2019 21:25 Uhr

Volleyball-Champions-League: SSC raus mit Applaus

Die Volleyballerinnen des SSC aus Schwerin sind trotz eines begeisternden Heimsieges nach der Gruppenphase der Champions League ausgeschieden. Das Team von Trainer Felix Koslowski gewann am Dienstag vor 1.798 Zuschauern mit 3:1 (16:25, 25:23, 25:23, 25:13) gegen Scandicci aus Italien. Die zehn Punkte aus sechs Partien reichten am Ende jedoch nicht, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren. Erfolgreichste Punktesammlerin des SSC war McKenzie Adams mit 25 Punkten. Zudem zeigte Greta Szakmáry eine gute Leistung (11 Punkte, 2 Blocks). Bei Scandicci spielte Isabelle Haak eine starke Partie (20 Punkte).

Am Ende wie im Rausch

Wie in der Partie gegen Lódź starteten die Gastgeberinnen mit großem Respekt in die Partie. Coach Koslowski brachte zudem Greta Szakmáry, Tessa Polders und Britt Bongaerts zu Spielbeginn. Der erste Satz ging dann mit 16:25 deutlich verloren. Wer jedoch gedacht hatte, dass Schwerin das Spiel nun abschenken würde, sah sich getäuscht. Die Schwerinerinnen steigerten sich von Punkt zu Punkt und spielten befreit auf. Nach 25:23 und 25:23 in Satz zwei und drei hatten sie das Spiel gedreht. In Satz vier spielten sich die Spielerinnen aus Schwerin in einen wahren Rausch. Mit 23:13 gewannen sie Satz vier und damit das Spiel.

Koslowski: "Geile Champions-League-Saison!"

Trotz der zehn Punkte und dem zweiten Platz in der Gruppe D reichte es nicht. Neben den Gruppensiegern qualifizierten sich Moskau, Stuttgart und Buowlani Łódź (Gruppe C) als punktebeste Zweite für das Viertelfinale. Trainer Koslowski zeigte sich nach dem Spiel dennoch äußerst zufrieden. "Das Team hat eine geile Champions-League-Saison gespielt", so ein emotionaler Trainer. "Mit den drei Heimsiegen gegen Łódź, Conegliano und jetzt Scandicci haben wir gezeigt, dass wir zu Hause eine Macht sind", bilanzierte Koslowski. Ein Sonderlob bekam Angreiferin Greta Szakmáry. "Greta hat sich im Training dieses Spiel mehr als verdient. Ich freue mich riesig für sie", zeigte sich der Coach stolz. Szakmáry war zuletzt in der Liga nicht in der Startformation gewesen.

Endspurt in der Bundesliga beginnt

Mit dem Aus im Europapokal kann sich der SSC nun voll auf die Titelverteidigung konzentrieren. Das nächste Spiel in der Bundesliga wird am 2. März stattfinden. Dann spielt der SSC in Suhl. Zum nächsten Heimspiel werden die Schwerinerinnen am 9. März Potsdam empfangen.

