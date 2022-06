Vielseitigkeitsreiten: Jung in Luhmühlen nach Gelände weiter vorn Stand: 18.06.2022 15:58 Uhr Der dreimalige Olympiasieger Michael Jung steht bei der deutschen Meisterschaft im Vielseitigkeitsreiten in Luhmühlen vor der erfolgreichen Titelverteidigung. Der NDR überträgt auch am Sonntag live im TV und hier bei NDR.de.

Jung behauptete in der Lüneburger Heide nach dem Geländeritt am Sonnabend seine Führung aus der Dressur. Mit seinem elfjährigen Hengst Highlighter blieb der 39-Jährige aus Horb bei hochsommerlichen Temperaturen auf dem 3.770 Meter langen Kurs mit 21 Hindernissen ohne Fehler und in der vorgeschriebenen Zeit.

Das Paar liegt vor dem abschließenden Springen mit 25,6 Strafpunkten vor Jerome Robine (Warendorf) mit Black Ice (29,0), Dirk Schrade (Heidmühlen) mit Casino (29,6) und der viertplatzierten Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Rosveel (29,8).

Jung: "Bis zur Meisterschaft noch ein langer Weg"

Sollte Jung auch in der letzten Teildisziplin fehlerfrei bleiben, wäre es der dritte nationale Titel nach 2012 und 2021. Highlighter ist seine Nummer drei im Stall nach seinen Top-Pferden Chipmunk und Whild Wave. Mit Chipmunk will der Schwabe im September bei der WM in Pratoni del Vivaro starten. "Highlighter ist super in Schuss und wird immer cleverer, ich bin sehr glücklich. Aber bis zur Meisterschaft ist es ein langer Weg, da kann noch viel passieren", sagte Jung.

Die Entscheidung fällt am Sonntag. Der NDR überträgt ab 14 Uhr live im TV und hier bei NDR.de.

Zeitplan Vielseitigkeit in Luhmühlen Sonntag:

10.15 Uhr CCI5*-L Springen; anschl. Siegerehrung

13.10 Uhr DM (CCI4*-S) Springen (Live: 14 - 15.15 Uhr); anschl. Siegerehrung

Wieder Zuschauer erlaubt

Top-Reiter aus insgesamt 21 Nationen haben für den Klassiker gemeldet, bei dem anders als im vergangenen Jahr wieder Zuschauer erlaubt sind. "Es braucht einfach diese Atmosphäre und auch die Reiter freuen sich, unter dem Applaus der Zuschauer bestmöglich zu performen", sagte Julia Otto, Geschäftsführerin der Turniergesellschaft Luhmühlen.

Der Fokus der deutschen Starter liegt vor allem auf der Vier-Sterne-Prüfung, in der es auch um die deutsche Meisterschaft sowie um die begehrten Startplätze für die WM 2022 im September in Italien geht. Nicht gemeldet für die nationalen Titelkämpfe hatten Olympiasiegerin Julia Krajewski (Warendorf) sowie Ingrid Klimke (Münster), die zeitgleich im polnischen Barborowko startet.

Fünf-Sterne-Prüfung: Leube gibt auf

In der anspruchsvolleren Fünf-Sterne-Prüfung sind in Luhmühlen internationale Stars wie der Weltranglistenerste Oliver Townend dabei. Der Brite ist nach dem Gelände im Sattel von Dreamliner Dritter hinter dem Führenden Felix Vogg (Schweiz) mit Colero und dem zweitplatzierten Tim Price (Neuseeland) mit Vitali.

Sophie Leube aus Hamm-Rhynern schied als einzige deutsche Starterin aus. Mit Jadore Moi lief sie an einem Hindernis vorbei und gab nach 6 von 30 Sprüngen auf. Nach der Dressur hatte sie auf dem siebten Platz gelegen.

