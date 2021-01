Vendée Globe: Weltumsegler Boris Herrmann ist im Ziel! Stand: 28.01.2021 11:26 Uhr Nach 80 Tagen, 15 Stunden, 59 Minuten und 45 Sekunden auf hoher See hat Boris Herrmann am Donnerstagvormittag das Ziel bei der Vendée Globe erreicht. Eine Kollision mit einem Fischtrawler rund 90 Seemeilen vor Les Sables-d'Olonne verhinderte eine Podestplatzierung.

Es ist geschafft! Boris Herrmann hat bei der härtesten Solo-Regatta der Welt das Ziel in Frankreich erreicht - erschöpft, aber erleichtert, dass er nach dem Drama kurz vor dem Ende seiner Hatz über die Weltmeere überhaupt noch das Rennen mit der angeschlagenen "Seaexplorer - Yacht Club de Monaco" beenden konnte. Herrmann, der bei seiner Vendée-Globe-Premiere ursprünglich mit einem Platz unter den besten Zehn geliebäugelt hatte und nach einer herausragenden Leistung bis zu dem verhängnisvollen Zusammenprall sogar auf einen historischen Sieg hoffen durfte, jubelte und hielt Leuchtfackeln in beiden Händen. Die Beschädigungen an seinem Boot waren deutlich zu erkennen.

Franzose Yannick Bestaven siegt

Der 39-Jährige belegt aktuell Rang vier, kann aber noch von Jean Le Cam überholt werden. Der Franzose war ebenso wie Herrmann an der Rettungsaktion für den schiffbrüchigen Kevin Escoffier beteiligt und hatte dafür eine Zeitgutschrift von 16:15 Stunden erhalten, die nach dem Zieldurchgang von der Gesamtzeit abgezogen wird. Für Herrmann schlugen 6, für den Franzosen Yannick Bestaven, den Sieger der neunten Auflage, 10:15 Stunden zu Buche. Als Erster hatte am Mittwochabend Charlie Dalin ("Apivia") nach 50.000 Kilometern das Ziel erreicht, es folgte Louis Burton ("Bureau Vallée 2"). In der Endabrechnung belegen die beiden Franzosen die Plätze zwei und drei.

"Ich habe gekämpft wie ein Löwe"

Der Zusammenstoß mit einem Fischtrawler kostete Herrmann einen Platz auf dem Podium. Bei sehr günstigen Bedingungen hätte er sogar eine kleine Chance auf den Sieg gehabt. Verletzt wurde bei der Kollision niemand, doch Herrmanns Boot wurde deutlich beschädigt, unter anderem am Bug und am Foil (Tragflügel). Besonders kritisch sei gewesen, dass eine Leine riss, die den Mast seitlich gegen ein Umfallen sichert, teilte sein Team mit. Der Skipper habe in den Stunden nach der Kollision "fieberhaft" daran gearbeitet, das Boot fahrtüchtig zu halten.

"Vielleicht werde ich nie wieder so nah rankommen an so ein Podium? Ich habe gekämpft wie ein Löwe in den letzten Tagen", hatte Herrmann nach der Kollision gesagt. Letztlich dürfte beim ersten Deutschen bei der Vendée Globe aber die Freude über eine grandiose Leistung überwiegen, die dem Segel-Sport in Deutschlang ungeahnte Popularität bescherte. In Les Sables-d'Olonne wird Herrmann von seiner Frau und seiner kleinen Tochter empfangen. Anschließend folgt die Rückreise nach Hamburg.

