Boris Herrmann: Raus aus der Flaute, rein in die Spitzengruppe Stand: 20.01.2021 09:35 Uhr Weltumsegler Boris Herrmann hat bei der "Vendée Globe" erfolgreich um Wind gefleht und ist nach überstandener Flaute wieder in aussichtsreicher Position, um im Finalsprint einen der vordersten Plätze zu erobern.

Zuvor hatte der Hamburger, der mit seiner "Seaexplorer - Yacht Club de Monaco" den Äquator als Dritter überquert hatte, östlich von Brasilien festgesessen und dabei einige Plätze verloren. Mit zum Teil nur fünf Knoten Geschwindigkeit ging es quälend langsam voran. "Ich habe die Doldrums unterschätzt. Es sah so aus, als ob wir nachmittags eine kurze Flaute haben und es dann weitergeht", sagte Herrmann. "Ich bin gestresst. Der Wind macht, was er will."

Im Nordost-Passat macht Herrmann Boden gut

In seiner Verzweiflung flehte Herrmann sogar den Windgott an. Mit Erfolg: Denn nun hat der deutsche Skipper den Nordost-Passat auf der Nordhalbkugel erreicht, wieder Fahrt aufgenommen und den Rückstand auf den führenden Franzosen Charlie Dalin ("Apivia") auf 130 Seemeilen verkürzt. Dessen zweit- und drittplatzierten Landsmänner Louis Burton ("Bureau Vallee 2") und Thomas Ruyant ("LinkedOut") sind mit sieben bis 13 Seemeilen Entfernung fast in Sichtweite von Herrmann.

Ankunft wohl am 27. Januar

Rund 2.600 Seemeilen sind es noch bis in den Start- und Zielhafen Les Sables-d'Olonne. Ankommen wird der Hamburger dort voraussichtlich am 27. Januar. Der große Vorteil für die "Seaexplorer" ist, dass sie im Gegensatz zu den meisten Konkurrenz-Booten noch intakte Foils und Segel hat - zudem hilft Herrmann auch die sechsstündige Zeitgutschrift in Folge der Rettungsmission für Kevin Escoffier, dessen Boot Anfang Dezember im Südatlantik gesunken war. Der Hamburger rechnet mit einem knappen Ausgang der neunten Auflage des Solo-Meeres-Marathons: "Die Entscheidungen im vorderen Feld werden wohl erst in den letzten vier Tagen fallen."

