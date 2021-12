"Veilchen" blühen auf: Göttingen ist das Überraschungsteam der BBL Stand: 28.12.2021 14:28 Uhr Jahrelang kämpfte die BG Göttingen in der Basketball-Bundesliga gegen den Abstieg. In dieser Saison gehören die Niedersachsen auf einmal zu den Spitzenteams. Dabei ist die Corona-Krise eine besondere Herausforderung.

Mitten im Winter erleben die "Veilchen" eine Blütezeit. Völlig unerwartet spielt die Mannschaft des belgischen Trainers Roel Moors seit Wochen in der Spitzengruppe der Tabelle mit, durch ihren 86:79-Erfolg in Würzburg kletterte sie am Montagabend wieder auf Platz drei. "Mein Team hat Charakter gezeigt. Und das war gerade gut genug, um das Spiel zu gewinnen", sagte der 43-jährige Moors danach.

Mit einer Saisonbilanz von acht Siegen und nur drei Niederlagen bildet der Dauer-Abstiegskandidat der vergangenen Jahre aktuell einen erfolgreichen Kontrast zu dem eigentlichen Spitzenclub aus Niedersachsen, den Baskets Oldenburg, die mit zwölf Punkten hinter den Göttingern nur Tabellenletzter ist. Mit den Löwen Braunschweig haben die Göttinger auch den zweiten niedersächsischen Rivalen hinter sich gelassen, gegen den es am Sonntag (15 Uhr) in eigener Halle im ersten Derby des Jahres 2022 geht.

Göttinger Glücksgriff Baldwin

Lange Zeit waren die Göttinger der schwächste der bis zum Abstieg von Rasta Vechta noch vier niedersächsischen Bundesliga-Clubs. Die Trendwende rührt daher, dass Coach Moors, sein Co-Trainer Olivier Foucart und BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen in diesem Sommer ein glückliches Händchen beim Neuaufbau der "Veilchen" hatten. Mit Routinier Mathis Mönninghoff, Kapitän Akeem Vargas und dem Aufstiegshelden von 2014, Harper Kamp, blieben nach der vergangenen Saison nur drei Spieler.

Ein Glücksgriff gelang Moors mit der Verpflichtung von Kamar Baldwin. Der eher unscheinbare US-Boy rockt aktuell die BBL, stand vorübergehend an der Spitze der Korbjägerliste und ist mit knapp 19 Punkten pro Spiel immer noch im Vorderfeld dieses Rankings dabei. Der neue Spielmacher Stephen Brown sammelte bereits in Gießen Bundesliga-Erfahrung. Spezialist Jake Toolson trifft von jenseits der Drei-Punkte-Linie beinahe wie ein Uhrwerk.

BG-Kader zu dünn besetzt

Trotz dieser überzeugenden Transferbilanz haben die Göttinger immer noch Steigerungspotenzial. Schon seit Wochen treten sie mit nur vier statt der erlaubten sechs ausländischen Spieler pro Partie an, weil Trainer Moors die Amerikaner James Dickey (nach Israel) und Zack Bryant (nach Finnland) wieder weggeschickt hat. Der Nachfolger des acht Jahre bei der BG arbeitenden Johan Roijakkers sucht seit Wochen Ersatz für die beiden, will dabei aber keinen Schnellschuss tätigen. Solange die Suche anhält, ist der Kader mit zehn Profis dünn besetzt.

Corona-Krise große Herausforderung

Die Corona-Krise ist für die Südniedersachsen eine noch viel größere Herausforderung. Gegen Bayern München (66:80) gab es Ende November mit 3.313 Zuschauern wieder einen Rekordbesuch. Gegen den großen Rivalen Braunschweig dürfen am Sonntag nach der aktuellen Corona-Verordnung nur noch 500 Fans in die BG-Halle. In Zeiten eines erhöhten Ansteckungsrisikos reisen die Göttinger zudem quer durch die Republik. In der vergangenen Woche waren sie schon in Chemnitz angekommen, als das Spiel wegen mehrerer Corona-Fälle beim Gegner kurzfristig abgesagt wurde. Und nur drei Tage nach dem Sieg in Würzburg geht es am Donnerstagabend schon wieder in Ulm weiter.

Bislang trotzt die dünn besetzte BG der BBL-Terminhatz beeindruckend. Und die richtige Blütezeit der "Veilchen" kommt ja ohnehin erst im Frühling - wenn die Play-offs anstehen...

