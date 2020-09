Stand: 17.09.2020 11:30 Uhr

Übersicht der Livestreams vom Rothenbaum

Ab Mittwoch überträgt der NDR per Livestream vom Hamburger Rothenbaum. Ein Halbfinale am Sonnabend sowie das Endspiel am Sonntag gibt es zudem live im NDR Fernsehen. Die geplanten Livestreams in der Übersicht. Die Zeiten können sich kurzfristig ändern.

Datum Match Mi, 23.9./18.30 Uhr Achtelfinale Do, 24.9./18.30 Uhr Achtelfinale Fr, 25.9./11.30 Uhr Viertelfinale Sa, 26.9./13.30 Uhr Halbfinale So, 27.9/12.00 Uhr Finale

