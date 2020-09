Stand: 04.09.2020 20:38 Uhr

US Open: Kerber ohne Satzverlust ins Achtelfinale

Angelique Kerber hat mit einem erneuten Zwei-Satz-Sieg das Achtelfinale der US Open erreicht. Die beste deutsche Tennisspielerin setzte sich am Freitagabend gegen die US-Amerikanerin Ann Li mit 6:3, 6:4 durch. Nach 1:16 Stunden nutzte die 32 Jahre alte Kielerin ihren ersten Matchball gegen die Nummer 128 der Welt. Kerber bekommt es in der nächsten Runde mit der Französin Caroline Garcia oder der an Position 28 gesetzten US-Amerikanerin Jennifer Brady zu tun. Kerber, die in Flushig Meadows 2016 triumphierte, ist in diesem Jahr die Nummer 17 der Setzliste.

"Es war ein hartes Match. Sie hat sehr gut gespielt. Es war wichtig, dass ich in den entscheidenden Phasen den Fokus behalten habe", sagte Kerber nach der Partie und zeigte sich sehr zufrieden. "Ich habe mich an meinen Matchplan gehalten, und das hat am Ende den Ausschlag gegeben."

Kerber auf einmal Geheimfavoritin?

Kerber erwischte einen Start nach Maß und nahm ihrer Gegnerin gleich das erste Aufschlagspiel ab. Li versuchte, immer wieder Druck von der Grundlinie zu machen. Doch die Norddeutsche hielt mit ihrer starken Physis dagegen und gewann nach 34 Minuten den ersten Satz. Auch im zweiten Durchgang hatte Kerber zunächst das Geschehen unter Kontrolle, kassierte dann aber ein Rebreak zum 2:3. Plötzlich war sie vielmehr gefordert, blieb jedoch ruhig und spielte ihre Erfahrung aus. Noch ohne Satzverlust wird Kerber in New York auf einmal schon als Geheimfavoritin gehandelt.

Folgt Zverev Kerber in die nächste Runde

So weit ist Alexander Zverev, Nummer fünf der Setzliste bei den Männern, noch nicht. Aber auch der Hamburger kann sich noch für das Achtelfinale qualifizieren. Der 23-Jährige spielt im Anschluss zum Kerber-Match - ebenfalls im Louis Armstrong Stadium - gegen den an Nummer 32 gesetzten Franzosen Adrian Manarino um den Einzug in die vierte Turnierrunde.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 04.09.2020 | 23:03 Uhr