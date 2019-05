Stand: 05.05.2019 10:45 Uhr

Towers sind Meister: "Das ist wie Hollywood"

Es war ein erbitterter Kampf gegen die Uhr, den die Basketballer der Hamburg Towers da am Samstagabend im zweiten Play-off-Finale der ProA gegen die Nürnberg Falcons führten. Das Team von Trainer Mike Taylor führte neun Sekunden vor Ultimo zwar mit 96:94. Doch ein Sieg mit zwei Zählern Vorsprung hätte für sie nicht gereicht, um die 87:90-Niederlage bei den Franken wettzumachen. Dann passte Carlton Guyton zu Justus Hollatz, der hinter der Dreipunktelinie stand und Maß nahm. 3.400 Augenpaare in der abermals restlos ausverkauften Wilhelmsburger Arena starrten auf den Wurf des Youngsters, der tatsächlich den Weg zum 99:94-Endstand in den Korb fand. Der Rest war grenzenloser Jubel: Die "Türme" krönten ihre tolle Serie und den bereits durch den Finaleinzug feststehenden Aufstieg mit der Meisterschaft.

"Hatten immer die Gewinner-Mentalität"

"Das ist eine Traumgeschichte, man kann es nicht in Worte fassen", sagte der sichtlich berührte Hollatz im Gespräch mit NDR 90,3. Neun Zähler hatte der gerade einmal 18 Jahre alte Point Guard zum Erfolg der "Türme" beigesteuert. Dem "Hamburger Jung" wird allerorts eine große Zukunft vorausgesagt. Nach dem Titelgewinn blickte das Top-Talent aber nicht nach vorn, sondern zurück. "Wenn wir mal einen Rückschlag hatten, sind wir immer wieder zurückgekommen. Wir hatten immer die Gewinner-Mentalität, ich glaube, das hat uns ausgemacht", sagte Hollatz. Sein Teamkamerad Justin Raffington, seines Zeichens Center, sah zudem den breiten Kader als einen Schlüssel für den Erfolg an: "Jedes Spiel haben wir jemand Anderen gehabt, der einfach echt ein richtig gutes Spiel hatte."

Willoughbys Traum geht in Erfüllung

Baumeister des Towers-Märchens ist Ex-Bundesliga-Profi Marvin Willoughby. "Es hat einfach mit ein paar Freunden angefangen, die Lust hatten, etwas Gutes zu machen und einen Verein zu gründen, um Sport zu treiben und Jugendliche zum Sport zu bringen", erinnerte er sich an die Anfänge der "Türme" vor 13 Jahren zurück. Was als Jugend- und Sozialarbeit begann, entwickelte sich später auch zu einem überregional viel beachteten Sport-Projekt. 2014 schickten Willoughby und seine Mitstreiter erstmals ein Profi-Team des Clubs ins Rennen. Nach fünf Jahren in der Zweiten Bundesliga hat es nun den Sprung in die Beletage geschafft. "Dass wir in unserer Halle Meister werden, wovon wir immer geträumt haben, das ist Hollywood, die Kirsche auf der Sahne obendrauf - unfassbar", sagte Willoughby.

Coach Taylor Baumeister des Aufstiegs

Mit der Verpflichtung von Coach Mike Taylor gelang Willoughby im vergangenen Jahr der große Coup. Der US-Amerikaner, der in Deutschland bereits Chemnitz und Ulm betreut hatte, hatte sofort einen prächtigen Draht zu seiner Mannschaft. "Das ist ein Super-Typ, der hat eine ganz andere Stimmung hier reingebracht. Man hatte Spaß beim Training. Man hat gemerkt, dass Leute lachen und sich gleichzeitig konzentrieren können", lobte Spielmacher René Kindzeka den Übungsleiter, der nach der Nürnberg-Partie mit einem abgeschnitten Basketball-Netz über dem Kopf herumlief. "Das ist ein Geschenk von den Jungs, das ist wunderschön. Ich bin sehr, sehr dankbar", erklärte Taylor. Sprach's, setzte sein breitestes Lächeln auf und verschwand im Wilhelmsburger Party-Getümmel.

