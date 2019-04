Stand: 07.04.2019 11:33 Uhr

Kenianer Mwetich siegt - Gabius verpasst Olympia-Norm

Silas Mwetich heißt der Überraschungssieger beim 29. Hannover-Marathon. Der Kenianer, der im Vorfeld nicht als Mitfavorit gegolten hatte, kam am Sonntag nach einer souveränen Vorstellung in 2:09:37 Stunden vor seinem Landsmann Hosea Kipkemboi (2:10:40) ins Ziel. Der Streckenrekord von Lusapho April (2:08:32) aus dem Jahr 2013 war nicht gefährdet. Vorjahressieger Seboka Negussa Erre aus Äthiopien stieg nach rund 35 Kilometern aus.

Der deutsche Rekordhalter Arne Gabius verpasste in 2:14:28 Stunden seine Zielzeit von 2:11:30 und damit die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio, durchbrach aber seine schwarze Serie: Erstmals kam der gebürtige Hamburger bei einem Frühjahrs-Marathon ins Ziel, nachdem er in London 2016, Hannover 2017 sowie im vergangenen Jahr in Boston verletzungsbedingt gestoppt worden war.

"Marathon ist halt Marathon, ich hatte eine gestörte Vorbereitung und es waren nur sechs Wochen Training", sagte der 38-Jährige dem NDR Sportclub: "Aber solche Läufe sind wichtig, um darauf aufzubauen. Ich vermute, vor zwei Jahren wäre ich ausgestiegen, wenn ich die Zeit gesehen hätte. Aber mittlerweile bin ich weiser und weiß, dass man sich durchbeißen muss." Gabius hatte ab Kilometer 16 mit Atemproblemen zum kämpfen, lief aber dennoch durch: "Langsamer als 2:15 ist wie aussteigen für mich, von daher habe ich mich nochmal zusammengerissen auf den letzten 15 Kilometern", schilderte er.

Kenianische Siegerin läuft Streckenrekord

Bei den Frauen gewann die Kenianerin Racheal Jemutai Mutgaa in 2:26:15 Stunden blieb damit unter dem bisherigen Streckenrekord der Ukrainerin Olena Burkowska (2:27:07/2013). Anja Scherl aus Regensburg war in 2:32:31 Stunden als Achte beste Deutsche, blieb aber wie Gabius über dem Richtwert für Tokio (2:29:30). Über die Halbmarathon-Distanz triumphierte Tom Gröschel. Für den deutschen Marathon-Meister war Hannover der letzte Formtest vor den deutschen Meisterschaften, die Ende April in Düsseldorf stattfinden. Dort will er seinen Titel über die 42,195 Kilometer erfolgreich verteidigen.

Niedersachsens größtes Laufevent verbuchte erneut ein Rekord-Meldeergebnis, mehr als 25.000 Aktive gehen auf den unterschiedlichen Strecken ins Rennen. Im kommenden Jahr wechselt die DM vom Rhein an die Leine: Dann werden die nationalen Titelkämpfe im Rahmen des 30. Hannover-Marathons ausgetragen.

