Stand: 24.09.2020 15:55 Uhr

Top-Favorit Tsitsipas weiter - Aus für Krawietz/Mies

Top-Favorit Stefanos Tsitsipas steht beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum im Viertelfinale. Der an Nummer zwei gesetzte Grieche setzte sich am Donnerstag mit 7:5, 6:4 gegen den 34-jährigen Pablo Cuevas (Uruguay) durch. Der Südamerikaner hatte auf seinem Lieblingsbelag vor allem im ersten Durchgang durchaus Chancen, vergab aber fünf Breakbälle. Tsitsipas dagegen nutzte seinen einzigen Breakball zum Satzgewinn; Cuevas half mit einem Doppelfehler tatkräftig mit.

VIDEO: Tsitsipas zieht ins Viertelfinale ein - der Matchball (1 Min)

Im zweiten Abschnitt leistete sich die Nummer sechs der Weltrangliste aus Griechenland weniger leichte Fehler als zu Matchbeginn und zog am Ende verdient in die Runde der letzten Acht ein. Dort trifft der 22-Jährige am Freitag auf Dusan Lajovic (im Livestream bei NDR.de). Der Serbe hatte zuvor den Russen Karen Chatschanow klar mit 6:1, 6:2 geschlagen.

French-Open-Sieger Krawietz/Mies verlieren

Für die deutschen Tennisprofis sind die European Open unterdessen in diesem Jahr kein gutes Pflaster. Nach dem Aus aller Lokalmatadoren im Einzel scheiterten am Donnerstag auch die French-Open-Sieger Kevin Krawietz/Andreas Mies in der Doppelkonkurrenz. Das deutsche Top-Duo unterlag beim ATP-Turnier in der Hansestadt im Viertelfinale den US-Open-Finalisten Wesley Koolhof/Nikola Mektic (Niederlande/Kroatien) 3:6, 5:7. Damit geht das mit rund 1,2 Millionen Euro dotierte Sandplatz-Event ohne deutsche Beteiligung weiter. "Aktuell ist das so ein bisschen die Form, wir müssen weiter dran arbeiten", sagte Mies, der mit seinem Partner bei den in wenigen Tagen beginnenden French Open erneut glänzen will.

