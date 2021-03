Thieme gewinnt mit Chakaria Eine-Million-Dollar-Springen Stand: 29.03.2021 10:14 Uhr Springreiter Andre Thieme aus Plau am See hat erneut ein Eine-Million-Dollar-Springen gewonnen. Der 45-Jährige siegte beim Turnier in Ocala im US-Bundesstaat Florida im Sattel von Chakaria.

Mit dem schnellsten Ritt des Stechens kam Thieme zum Erfolg, er ließ den Brasilianer Eduardo Menezes mit Chaganus hinter sich. Dritter wurde der Ire Darragh Kerins mit Lissino. Für Thieme war der Sieg die Krönung seiner mehrwöchigen US-Tour, bei der er zuvor bereits zwei Große Preise gewonnen hatte. Der dreimalige Derby-Sieger kassierte für den Sieg 350.000 Dollar (296.000 Euro).

Der Mecklenburger hat schon einige Male Eine-Million-Dollar-Springen in Ocala und Saugerties/New York gewonnen. Bei jener Summe handelt es sich um das Gesamtpreisgeld eines Turniers der US-Tour. In diesem Jahr begann die Serie dort Ende Januar.

Anfang März Pferde-Herpes-Fälle in Ocala

Anfang März waren beim Turnier des World Equestrian Center in Ocala zwei Fälle von Pferde-Herpes entdeckt worden. Dabei hat es sich nach Mitteilung des Reit-Weltverbandes FEI um die Variante EHV-1 gehandelt, an der in Valencia mehrere Pferde gestorben sind.

