Teuerstes Dressur-Pferd der Welt: Totilas ist tot Stand: 15.12.2020 21:49 Uhr Totilas ist gestorben. Als teuerstes Dressur-Pferd der Welt hatte der Hengst vor zehn Jahren Schlagzeilen gemacht.

Gekauft hatte ihn damals Paul Schockemöhle, der aus dem niedersächsischen Steinfeld (Landkreis Vechta) stammt und in der Gemeinde auch ein Gestüt betreibt. Geschätzte zehn Millionen Euro soll er für Totilas gezahlt haben. Schockemöhle bestätigte den Tod des Pferdes. Es sei am Montagabend im Alter von 20 Jahren an den Folgen einer Kolik gestorben. Matthias Alexander Rath, auf dessen Hof im Taunus (Hessen) Totilas zuletzt gelebt hatte, schrieb auf dem Social-Media-Kanal Instagram: "Wir werden dich unglaublich vermissen und nie vergessen!!!" Dazu postete er ein Foto des Hengstes.

"Wunderhengst" brach alle Rekorde

Unter dem Sattel des Niederländers Edward Gal brach der Gribaldi-Sohn bei der EM 2009 alle Rekorde. Totilas war das erste Pferd, das für eine Grand-Prix-Kür mehr als 90 Prozentpunkte erhielt. Im Dezember schraubte er die Bestmarke auf 92,30 Prozent. Das Duo führte die niederländische Mannschaft 2010 in Kentucky zu Mannschaftsgold und triumphierte auch im Einzel.

An diese Erfolge konnte der Hengst aufgrund von Verletzungen mit Rath nicht anknüpfen. Seinen letzten Auftritt hatte Totilas bei der EM 2015 in Aachen. Danach wurde er auch erfolgreich als Deckhengst eingesetzt.

