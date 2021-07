Tennis am Rothenbaum: Petkovic folgt Niemeier ins Viertelfinale Stand: 08.07.2021 20:22 Uhr Mit Andrea Petkovic und Jule Niemeier haben es beim Damen-Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum zwei deutsche Spielerinnen in das Viertelfinale geschafft. Während Niemeier ein deutsches Duell gewann, warf Petkovic die Nummer zwei der Setzliste raus.

Turnierbotschafterin Petkovic setzte sich am Donnerstagabend bei der mit 250.000 Dollar dotierten Sandplatz-Veranstaltung in der Runde der letzten 16 gegen die Kasachin Julia Putintseva mit 6:2, 1:6, 6:4 durch. Nach einem starken ersten Durchgang der Hessin, kam ihre Konkurrentin, die als Nummer 43 der Weltrangliste 87 Plätze vor der Deutschen rangiert, nach einer Regenpause und dann geschlossenem Dach immer mehr in Fahrt. Doch im dritten Abschnitt war Petkovic wieder da und siegte nach 130 Minuten schließlich dank eines Netzrollers. Die 33-Jährige trifft am Freitag auf die ebenfalls ungesetzte Belgierin Ysaline Bonaventudare.

Eine eigene Erfolgsgeschichte schreibt bei der Rückkehr des WTA-Turniers an den Rothenbaum Niemeier. Die 21-jährige Dortmunderin setzte sich nach 171 Minuten mit 6:2, 6:7 (5:7), 6:3 gegen die Hamburgerin Tamara Korpatsch durch. Am Mittwoch hatte sie überraschend die an Nummer acht gesetzte Französin Caroline Garcia mit 6:4, 6:2 bezwungen. Nächste Gegnerin ist am Freitag die Slowenin Tamara Zidansek, die an Position drei gesetzt ist. In Anna Zaja verpasste eine dritte Deutsche den Sprung ins Viertelfinal deutlich. Die Qualifikantin aus Stuttgart war beim 2:6, 2:6 gegen die Rumänin Elena-Gabriela Ruse chancenlos.

Petkovic mit Wildcard in Hamburg am Start

Der Hamburger Rothenbaum ist nach 19 Jahren wieder Schauplatz eines Damen-Turniers. Obwohl das WTA-Event der 250er-Kategorie parallel zur zweiten Woche des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon stattfindet, haben die Organisatoren ein gutes Starterfeld zusammenbekommen. Das Zugpferd aus deutscher Sicht ist und bleibt Petkovic.

