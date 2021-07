Tennis am Rothenbaum: Kohlschreiber-Aus im Achtelfinale Stand: 14.07.2021 15:05 Uhr Philipp Kohlschreiber ist beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum im Achtelfinale ausgeschieden. Der 37-Jährige aus Augsburg musste sich dem an Nummer sechs gesetzten Serben Filip Krajinovic geschlagen geben.

5:7, 6:4, 3:6 verlor Kohlschreiber, der bei seiner 17. Teilnahme in Hamburg mit einer Wildcard am Start war. Der Augsburger leistete auf dem Centre Court bei schwülen Temperaturen erbitterten Widerstand und zwang den leicht favorisierten Serben (Weltranglisten-Platz 44) in den dritten Satz. Dort wehrte er beim Stand von 1:5 fünf Matchbälle ab und kämpfte sich auf 3:5 heran. Nach gut zweieinhalb Stunden verwandelte Krajinovic seinen siebten Matchball zum Sieg.

"Ich bin zufrieden mit meinem Spiel heute. Ich finde, mein Gegner hat mich mit ehrlichen, harten Mitteln geschlagen. Ich habe es ihm aber nicht leicht gemacht", sagte Kohlschreiber, der am Montag gegen den Spanier Jaume Munar erfolgreich ins Turnier gestartet war. Krajinovic hatte am Dienstag im Kempener Daniel Altmaier bereits einen Deutschen bezwungen.

Überrascht Koepfer gegen Tsitsipas?

Am Nachmittag könnte Dominik Koepfer als einziger deutscher Profi ins Viertelfinale einziehen. Der Furtwangener, der am Dienstag den Nürnberger Maximilian Marterer bezwang, hat jedoch eine schwere Aufgabe vor sich. Koepfer tritt gegen Turnierfavorit und French-Open-Finalist Stefanos Tsitsipas aus Griechenland an. Der Sieger der Partie trifft auf Krajinovic.

Mehr Deutsche sind im Einzel-Wettbewerb nicht mehr vertreten. Der an Nummer sieben gesetzte Jan-Lennard Struff (Warstein) hatte bereits sein erstes Match gegen den Serben Laslo Djere verloren.

