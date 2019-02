Stand: 25.02.2019 16:28 Uhr

Tennis am Rothenbaum: Hamburg Open werden zur EM

Das traditionsreiche Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum wird zur Europameisterschaft. Das teilten die Veranstalter und die Stadt Hamburg am Montag mit. "European Tennis Championships haben noch nie stattgefunden", sagte der österreichische Lizenzinhaber Peter-Michael Reichel am Montag. Der Sieger der Hamburg Open, wie das ATP-500-Turnier in diesem Sommer zum ersten Mal heißen wird, darf sich gleichzeitig Europameister nennen. Die Sandplatzveranstaltung wird in diesem Jahr von 20. bis 28. Juli stattfinden.

Lokalmatador Zeverv wird nicht kommen

Viele Änderungen beim Rothenbaum-Turnier 25.02.2019 17:16 Uhr Autor/in: Lars Pegelow Das traditionsreiche Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum wird in diesem Jahr erstmals als offene Europameisterschaft ausgetragen. Auch sonst sind einige Veränderungen geplant.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die Veranstalter versprechen sich durch den ausgeschriebenen Titel "Open European Champion", den auch ein Nicht-Europäer gewinnen kann, eine bessere Verhandlungsposition gegenüber Sponsoren und Topspielern. Kein leichtes Unterfangen, da sich die Gewinnsumme für die Profis nicht ändert. Sie bleibt nach ATP-Vorgaben gleich.

Topspieler waren ob des für ein Sandplatzturnier ungünstig gelegenen Termins am Rothenbaum zuletzt eher Mangelware. Für das diesjährige Turnier sind bislang noch keine Namen bekannt. Lokalmatador Alexander Zverev wird nicht in seiner Heimatstadt aufschlagen. Das teilte Turnierdirektorin Sandra Reichel, Tochter des Veranstalters, nach einem Gespräch mit der deutschen Nummer eins mit.

Neben dem Profiturnier wird auch eine EM der U21-Nachwuchsspieler ausgetragen. Diese soll bereits einige Tage zuvor beginnen. Dazu werden alle 50 im Europaverband organisierten nationalen Verbände eingeladen. Jedes Land erhält einen Startplatz bei Damen und Herren.

Weitere Informationen Rothenbaum: Zehn Millionen für Stadion-Renovierung Das Tennis-Stadion am Hamburger Rothenbaum wird für zehn Millionen Euro renoviert. Die Hauptlast der Kosten trägt Unternehmer und Mäzen Alexander Otto. mehr

Sportsenator Grote sagt mehr Geld von der Stadt zu

Das Tennis-Turnier am Rothenbaum spiele in Hamburg eine herausgehobene Rolle, erklärte Sportsenator Andy Grote am Montag im Rathaus. "Wir wollen aus dem Turnier mehr machen, als es in der Vergangenheit war", sagte Grote. In den vergangenen zehn Jahren hatte Wimbledonsieger Michael Stich die Sandplatzveranstaltung organisiert. Die Reichel-Familie habe den Anspruch, das Turnier "ein Stück nach vorn zu bringen", so der Sportsenator. Gemeinsam mit Reichel wolle er das Turnier zu altem Glanz zurückführen. Grote kündigte zudem an, dass die Stadt ihr finanzielles Engagement von bisher 100.000 Euro erhöhen werde.

Frauen-Turnier im kommenden Jahr?

Ein Frauen-Turnier soll es frühestens 2020 am Rothenbaum geben. Vater und Tochter Reichel haben sich auch die Rechte an einer Frauen-EM gesichert. Die Veranstalter und der Deutsche Tennis Bund (DTB) bemühen sich derzeit um eine WTA-Lizenz für ein Frauen-Turnier in Hamburg. Zuletzt hatten die weltbesten Tennisspielerinnen 2002 am Rothenbaum aufgeschlagen.

Weitere Informationen Hamburg: Rothenbaum-Turnier bleibt "langfristig" Der neue Veranstalter Peter-Michael Reichel hat ein klares Bekenntnis zum Tennis-Standort Hamburg abgegeben. Seine Tochter Sandra wird Turnierdirektorin am Rothenbaum. mehr Hamburg: Wiege des deutschen Tennis Seit mehr als 110 Jahren wird am Hamburger Rothenbaum Tennis gespielt. Zu der wechselvollen Geschichte zählen große Siege, der Abschied vom Damen-Tennis und immer wieder Zukunftsängste. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport | 25.02.2019 | 15:06 Uhr