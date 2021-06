Tennis-Star Zverev erstmals im Halbfinale der French Open

Stand: 08.06.2021 19:41 Uhr

Der Hamburger Tennis-Profi Alexander Zverev steht erstmals in seiner Karriere im Halbfinale der French Open in Paris. In der Runde der letzten Acht feierte der 24-Jährige einen souveränen Sieg gegen Alejandro Davidovich Fokina.