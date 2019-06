Stand: 23.06.2019 15:46 Uhr

Tennis: Görges verliert Endspiel in Birmingham

Julia Görges hat die Chance auf ihren zweiten Turniersieg in diesem Jahr vergeben. Die Tennis-Spielerin aus Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein verlor am Sonntag das Finale beim Rasenturnier von Birmingham gegen die French-Open-Siegerin Ashleigh Barty (Australien) mit 3:6, 5:7. "Ich habe alles versucht, ich kann mir nichts vorwerfen", sagte Görges, deren Formkurve rechtzeitig vor den am kommenden Wochenende beginnenden All England Championships in Wimbledon ansteigt. Dort hatte sie im vergangenen Jahr das Halbfinale erreicht.

Barty ist die neue Nummer eins der Welt

Gegen Barty leistete sich die Norddeutsche zu viele einfache Fehler und vergab im zweiten Durchgang beim Stand 5:4 einen Satzball: Barty wehrte ihn mit einem Ass ab. Die 23-Jährige gewann nicht nur den Titel von Birmingham. Am Montag wird sie als neue Nummer eins der Tennis-Weltrangliste geführt werden. Barty löst die Japanerin Naomi Osaka ab und wird als erst zweite Australierin nach Evonne Goolagong-Cawley (1976) auf Platz eins stehen.

Görges: "Großer Moment, den du hier erlebst"

Görges gratulierte mit Tränen in den Augen. "Es ist für mich eine große Ehre, ein Teil davon zu sein bei diesem großen Moment, den du hier gerade erlebst", sagte sie zu Barty, mit der sie in Birmingham gemeinsam Doppel gespielt und das Halbfinale erreicht hatte. Das Semifinale musste die Australierin am Sonnabend aber aufgrund einer Armverletzung kurzfristig absagen. Dennoch konnte sie im Endspiel der Einzel-Konkurrenz antreten und den Titel holen.

