Springreiter Thieme löst das Olympia-Ticket für Tokio Stand: 03.07.2021 15:21 Uhr André Thieme hat es geschafft. Der Springreiter aus Plau am See in Mecklenburg-Vorpommern ist mit Chakaria bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei - als erster Reiter aus den ostdeutschen Bundesländern.

Am Sonnabend veröffentlichte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) die Nominierungsliste mit weiteren 108 Sportlern. Bei den Springreitern haben neben Thieme erwartungsgemäß der Weltranglisten-Erste Daniel Deußer, Christian Kukuk aus Riesenbeck (wie Thieme Olympia-Neuling) und Maurice Tebbel (Emsbüren) das Ticket für Tokio gelöst. Im Kampf um die Einzelmedaillen starten Deußer mit Killer Queen, Kukuk mit Mumbai und Thieme mit Chakaria.

Thieme und Chakaria in Topform

Für den 46-Jährigen aus Mecklenburg-Vorpommern ist es der Lohn für eine bislang herausragende Saison. Der dreimalige Sieger des Deutschen Derbys in Hamburg und seine elfjährige Stute sind in Topform. Auf seiner Winter-/Frühjahrsturniertour in den USA, wo sich Thieme seit mehr als 20 Jahren auf die Freiluftsaison vorbereitet, gewann der Mann aus Plau am See mit Chakaria Ende März in Ocala in Florida ein schweres Eine-Million-Dollar-Springen.

Von seinem Pferd redet Thieme in den höchsten Tönen. "Sie ist schnell, gesund, eine Kämpferin, vorsichtig und umsichtig - ich weiß nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll. Sie ist einfach ein erstaunliches Pferd."

Reitet Thieme auch im Nationenpreis?

Ob das Duo auch im Nationenpreis für Deutschland in Tokio reiten darf, ist noch offen. Einzel-Ersatzmann Tebbel ist mit seinem Pferd Don Diarado für den Teamwettbewerb gesetzt. Ein Reiter-Pferd-Paar kann dann noch eingewechselt werden. "Die Mannschaftsentscheidung hat für uns oberste Priorität. Wir sehen die bestmöglichen Erfolgsaussichten, wenn Maurice Tebbel und Don Diarado für das Team starten", begründete Bundestrainer Otto Becker die Entscheidung. "Wer zusammen mit Maurice im Nationenpreis an den Start geht, werden wir vor Ort entscheiden."

Die Quarantäne der Pferde vor dem Abflug nach Japan findet vom 16. bis 24. Juli auf dem Gelände des Bundesstützpunktes in Warendorf statt. Die Olympia-Wettkämpfe im Springreiten finden vom 3. bis 7. August statt.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 03.07.2021 | 19:30 Uhr