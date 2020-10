Segeln: Norddeutscher Regatta Verein holt Bundesliga-Titel Stand: 10.10.2020 17:00 Uhr Beim Saisonfinale der Segel-Bundesliga haben sich am Sonnabend die besten deutschen Segelvereine auf der Außenalster gemessen. Die Meisterschale ging an den Norddeutschen Regatta Verein aus Hamburg.

Seit Donnerstag gab es insgesamt 48 Rennen auf der Außenalster, dabei waren jeweils sechs Teams gegeneinander angetreten. Die Hamburger Gastgeber waren als Tabellenführer in die finale Regatta gestartet. Zwar hatten sie in dieser Saison keinen Wettkampftag für sich entscheiden können. Doch durch konstant gute Platzierungen war der fünfte Meistertitel am Ende perfekt.

Verspäteter Saisonstart durch Corona-Pandemie

In der ersten und zweiten Segel-Bundesliga segeln je 18 Teams aus ganz Deutschland. Weil viele Regatten wegen der Corona-Pandemie verschoben wurden, konnte erst im Juli verspätet in die Saison gestartet werden. Die Deutsche Segel-Bundesliga wurde 2018 gegründet. In diesem Jahr standen für die Erstligisten fünf und für die Zweitligisten vier Regatten auf dem Programm.

VIDEO: Segel-Bundesliga: Eine Frage von Teamwork (3 Min)

Insgesamt 48 Wettfahrten an Wochenenden

Jeder Verein in der Segel-Bundesliga nominiert einen Kader von bis zu 20 Seglerinnen und Seglern, von denen vier pro Verein und pro Regatta starten. Auf baugleichen Booten wird in 48 Wettfahrten jedes Wochenende über die Punktzahl für die Tabelle entschieden. Auf- und Abstieg für die 2. Liga werden Mitte Oktober beim Deutschen Segel-Liga-Pokal entschieden, der ebenfalls in Hamburg stattfindet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Journal | 10.10.2020 | 19:30 Uhr