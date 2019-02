Stand: 24.02.2019 17:47 Uhr

Schweriner Volleyballerinnen holen den Pokal

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben zum sechsten Mal den Pokal gewonnen. Der Meister setzte sich am Sonntag vor 10.287 Zuschauern in Mannheim souverän mit 3:0 (25:21, 25:21, 25:20) gegen MTV Stuttgart durch. Bundestrainer Felix Koslowski hatte seine Mannschaft nach der Heimniederlage gegen Stuttgart Ende Dezember gut auf den Gegner eingestellt. Der bis dato in dieser Saison national noch ungeschlagene Bundesliga-Tabellenführer kämpfte zwar aufopferungsvoll, die SSC-Frauen leisteten sich aber wenig Fehler und waren im Duell der Spitzenteams in den entscheidenden Momenten hellwach. Die Belohnung war der erste Pokaltriumph seit sechs Jahren. "Ich muss das alles ordnen, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das hier heute so schnell geht. Wir hatten unglaublich Bock auf dieses Spiel", jubelte Spielführerin Jennifer Geerties.

"Endlich Pokalsieger, aller guten Dinge sind drei", sagte Koslowski, der im dritten Anlauf als Trainer endlich die Trophäe in die Höhe stemmen durfte. "Das war wahrscheinlich das schwierigste Finale. Stuttgart hat eine überragende Saison gespielt bisher. Meine Mädels waren einfach super drauf, sie waren so fokussiert", sagte der 34-Jährige, der bereits 2011 mit dem VfB 91 Suhl und 2017 mit Schwerin im Endspiel gestanden hatte.

So jubeln die Schweriner Volleyballerinnen 24.02.2019 15:27 Uhr Pokalsieger! Der Matchball und der Jubel der SSC-Frauen im Finale gegen MTV Stuttgart im Video.







Lüneburger Männer unterliegen Friedrichshafen

Zuvor hatte die SVG Lüneburg den ersten Titel der Vereinsgeschichte verpasst. Die Niedersachsen verloren das Finale gegen Rekordsieger VfB Friedrichshafen deutlich mit 0:3 (23:25, 18:25, 16:25). In der Neuauflage des Pokalendspiels von 2015 hatte der Außenseiter aus Lüneburg zu Beginn frech und mutig agiert und konnte sich im ersten Durchgang auch immer wieder eine knappe Führung erarbeiten, rettete diese aber nicht über die Zeit. Zu übermächtig war der Gegner.

Die Lüneburger, die in der Liga in dieser Saison erstmals ein Spiel in Friedrichshafen gewonnen hatten, konnten nur phasenweise mithalten. "Wir haben lange Zeit nicht die richtigen Antworten gefunden. Drei, vier meiner Spieler haben im zweiten und dritten Satz nicht mehr das gezeigt, was sie können", sagte SVG-Coach Stefan Hübner. Für Friedrichshafen war es der dritte Pokalsieg in Serie und der 16. insgesamt.

