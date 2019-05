Stand: 09.05.2019 08:11 Uhr

SSC hofft auf Ausgleich gegen Stuttgart

Die Schweriner Volleyballerinnen wollen heute Abend in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft ausgleichen. Nach den ersten drei Begegnungen steht es 2:1 für Stuttgart. Mit einem weiteren Erfolg können die Stuttgarterinnen erstmals den Meistertitel gewinnen. Die Schwerinerinnen und ihr Trainer, Felix Koslowski, stehen gehörig unter Druck.

Nur leichtes Training im Vorfeld

Bei einer erneuten Niederlage wäre die Saison und die Chance auf den Titelhattrick für den SSC vorbei. In den vergangenen Tagen hat die Mannschaft nur sehr dosiert trainiert, um die nötige Frische für das vierte Finalduell gegen Stuttgart zu haben. Viel wird davon abhängen, ob Schwerin noch einmal so auftreten kann wie im Heimspiel vor einer Woche. Oder wie in den ersten Sätzen in Stuttgart - druckvoll und mit höchster Konzentration in der Annahme.

Beide Spiele in Stuttgart verloren

Zuletzt hatten die Volleyballerinnen aus Schwerin hart gekämpft, sich am Ende aber nicht dafür belohnt. Mit einer 2:1-Satzführung und einer 5-Punkte-Führung im vierten Satz waren die Mecklenburgerinnen schon sehr nah am so wichtigen Auswärtserfolg. Doch dann kippte die Partie. Schwerin verlor den Rhythmus, und Stuttgart kämpfte den Meister nieder.

Partie in der Schweriner Arena ist ausverkauft

Gleicht der deutsche Rekordmeister heute Abend zum 2:2 aus, gibt es am kommenden Sonnabend in Stuttgarter das fünfte und alles entscheidende Duell. An Unterstützung wird es nicht mangeln. Die Partie in der Schweriner Arena ist restlos ausverkauft. NDR 1 Radio MV berichtet von der Partie ab 18:30 Uhr.

