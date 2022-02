SSC Schwerin: Zerstört Corona den Halbfinal-Traum? Stand: 09.02.2022 05:45 Uhr Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin sind im Europapokal-Rückspiel bei Bundesliga-Spitzenreiter MTV Stuttgart zu Gast. Die Mecklenburgerinnen mussten das Heimspiel kampflos verloren geben.

von Tobias Blanck

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin stehen im Europapokal unter den besten acht Teams des CEV-Cups. Im Viertelfinale wartet mit dem MTV Stuttgart ein alter Bekannter aus der Bundesliga. Ein starker Gegner, der an einem sehr guten Tag aber auch zu schlagen ist. Doch nach mehreren Corona-Infektionen im Schweriner Team ist dieses Europapokal-Duell schon fast vor Spielbeginn entschieden.

Hinspiel wegen Corona abgesagt

Vor zwei Wochen mussten die Schwerinerinnen das Hinspiel absagen. In Stuttgart wurden turnusmäßige Corona-Tests gemacht mit einem überraschenden Ergebnis. Mehrere SSC-Spielerinnen waren infiziert. Die Partie wurde verschoben, sollte eine Woche später nachgeholt werden. Doch auch am 3. Februar standen SSC-Trainer Felix Koslowski nach weiteren Infektionen nur fünf Spielerinnen zur Verfügung. Erneut musste der SSC absagen und die Partie wurde vom europäischen Volleyball-Verband CEV mit 3:0 für Stuttgart gewertet.

SSC ist Außenseiter

Heute kommt es nun zum Rückspiel in Stuttgart. Mit nur einem gemeinsamen Training in den vergangenen zehn Tage sind die Schwerinerinnen der krasse Außenseiter. "Natürlich sind wir stark gehandicapt nach Stuttgart gereist. Wir müssen ja nun zunächst 3:0 oder 3:1 gewinnen und dann noch einen Entscheidungssatz. Das ist schon eine richtig große Aufgabe. Wir werden aber versuchen mit einem Jetzt-erst-recht-Gedanken in das Spiel zu gehen. Klar ist jedenfalls, dass wir nicht aufgeben und mit der weißen Fahne in Stuttgart anrücken", so Felix Koslowski.

Drei weitere Partien innerhalb von fünf Tagen

Ob die Belastung eines Einsatzes für einzelne Spielerinnen eventuell zu hoch ist, will der Trainer nach letzten Eindrücken erst kurz vor dem Spiel entscheiden: "Wir werden auch Einzelfallentscheidungen treffen müssen, bei welcher Spielerin ein Einsatz in diesem Spiel auch nicht sinnvoll ist direkt nach dem Ende der Quarantäne-Zeit. Die Gesundheit geht da immer vor", so Koslowski. Ab 19 Uhr wird sich zeigen, ob sich die Schwerinerinnen den Traum vom Erreichen des Europapokal-Halbfinals erfüllen können. Auch danach bleibt kaum Zeit zur Regeneration, denn in der kommenden Woche warten innerhalb von fünf Tagen gleich drei weitere Bundesligapartien auf den SSC.

