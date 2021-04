SSC Schwerin: Traum von der Meisterschaft geplatzt Stand: 01.04.2021 18:32 Uhr Die Bundesliga-Volleyballerinnen des SSC Schwerin sind durch ihre zweite Niederlage beim MTV Stuttgart im Play-off-Halbfinale ausgeschieden. Am Donnerstag unterlag der SSC klar mit 0:3 Sätzen.

Seit Donnerstag um kurz vor 18.30 Uhr steht fest, dass die Mecklenburgerinnen sich mit dem Gewinn von zwei Trophäen in dieser Corona-bedingt so schwierigen Saison begnügen müssen. Nach dem Triumph im Supercup und im DVV-Pokal ist in der Bundesliga der Traum vom 13. Gewinn der deutschen Meisterschaft im Halbfinale geplatzt. Das Team von Trainer Felix Koslowski unterlag im entscheidenden dritten Play-off-Halbfinalspiel beim MTV Stuttgart ein weiteres Mal mit 0:3 (16:25, 22:25, 21:25).

Klare Resultate in der Halbfinal-Serie

Einen Tag zuvor hatten die SSC-Frauen an gleicher Stätte schon das zweite Play-off-Duell mit diesem deutlichen Ergebnis verloren. Das erste Aufeinandertreffen in Schwerin hatten die Norddeutschen dagegen mit 3:0 für sich entschieden. Stuttgart trifft in der Finalserie auf den Dresdner SC, der sich bereits am Mittwoch gegen den SC Potsdam durchgesetzt hatte und die Serie mit 2:0 Siegen gewann.

