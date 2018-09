Stand: 19.09.2018 13:10 Uhr

Rudern: Kanal-Cup jetzt live

Kanal-Cup jetzt live Den Ruder-Marathon in Rendsburg hier live verfolgen.

Deutschland-Achter hofft auf den nächsten Coup

Welt- und Europameister und im zweiten Jahr in Folge in sämtlichen Finalrennen unbesiegt: Für den Deutschland-Achter läuft es auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio glänzend. Nach einer erfolgreichen, aber auch langen Saison soll heute der nächste große Wurf gelingen, wenn das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) beim Kanal-Cup in Rendsburg erneut gegen die besten Teams der Welt antritt.

Der amtierende Olympiasieger Großbritannien, die USA, WM-Zweiter im vergangenen Jahr, und Vize-Europameister Niederlande sind die Konkurrenten beim Ruder-Marathon auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Damit treten die besten vier Boote der Olympischen Spiele 2016 in Rio gegeneinander an.

Kampf gegen Wind und Wellen

Die 12,7 Kilometer lange und damit sechsmal weitere Strecke als bei normalen Rennen gilt als härteste der Welt. Der Marathon von Breiholz zur Rendsburger Hochbrücke, der nicht auf einer geschützten Regattastrecke, sondern auf einer offenen Seeschifffahrtsstraße ausgetragen wird, fordert den Athleten zum Saisonausklang noch einmal alles ab. Beim Kampf gegen Wind und Wellen sind die Boote mit bis zu zehn Kilometer pro Stunde dennoch schneller als es die Kanalpolizei erlaubt und fahren mit einer Sondergenehmigung. Der Weltmeisterschafts-Dritte Großbritannien und die viertplatzierten USA brennen auf die WM-Revanche, das Gesetz der Serie und der Heimvorteil sprechen für Deutschland: Von 17 Rennen konnte der DRV-Achter 13 gewinnen.

