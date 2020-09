Stand: 19.09.2020 16:52 Uhr

Rothenbaum: Starke Gegner für deutsche Tennis-Profis

Die deutschen Tennisprofis haben beim Turnier in Hamburg schwere Auftaktgegner erwischt. Jan-Lennard Struff bekommt es in der ersten Runde am Rothenbaum mit dem Russen Karen Chatschanow zu tun. Die Nummer 16 der Weltrangliste war erst durch eine Wildcard ins Hauptfeld gerückt.

Routinier Philipp Kohlschreiber spielt zum Auftakt gegen den Italiener Fabio Fognini, Wildcard-Inhaber Yannick Hanfmann misst sich mit dem an Nummer drei gesetzten Franzosen Gael Monfils. Dominik Koepfer spielt gegen den Japaner Yoshihito Nishioka. Die Sandplatz-Veranstaltung ist mit rund 1,2 Millionen Euro dotiert und beginnt nach der Qualifikation am Wochenende am Montag.

Der NDR überträgt ab dem kommenden Mittwoch im Livestream hier bei NDR.de. Der Sportclub zeigt das Finale am Sonntag, den 27. September (12 Uhr) zudem live im NDR Fernsehen.

Das Teilnehmerfeld ist in diesem Jahr so stark besetzt wie seit Jahren nicht mehr. Nicht dabei ist allerdings Lokalmatador Alexander Zverev, der sich nach der dramatischen Niederlage im Finale der US Open gegen Dominic Thiem (Österreich) eine Pause gönnt.

