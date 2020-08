Stand: 25.08.2020 14:32 Uhr

Rothenbaum: Prominente Namen auf der Meldeliste

Die Veranstalter des Tennisturniers am Hamburger Rothenbaum hoffen auf ein prominentes Teilnehmerfeld für die "Hamburg European Open", die vom 19. bis 27. September - möglicherweise sogar mit Zuschauern - ausgetragen werden. Immerhin fünf Top-Ten-Spieler stehen auf der offiziellen Meldeliste, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Angeführt wird die "Entry List" von US-Open-Finalist Daniil Medwedew aus Russland, gefolgt vom Griechen Stefanos Tsitsipas, Sieger der ATP-Finals in London. Gemeldet hat auch Titelverteidiger Nikolos Basilaschwili aus Georgien.

Wildcard für Alexander Zverev?

Lokalmatador Alexander Zverev fehlt auf der Liste, der 23-Jährige könnte jedoch vom Veranstalter eine Wildcard erhalten. Über die Weltrangliste ist derzeit kein deutscher Spieler für das Hauptfeld qualifiziert. Aktuell nimmt Jan-Lennard Struff (Warstein) als 34. des Rankings den Platz des dritten Nachrückers ein. Als weitere Top-Ten-Spieler haben Matteo Berrettini (Italien/8), Gael Monfils (Frankreich/9) und der David Goffin (Belgien/10) für das Sandplatz-Turnier der ATP-500er-Serie gemeldet. In Fabio Fognini (Italien/11) hat zudem der Rothenbaumsieger von 2013 zugesagt.

Turnierchefin Reichel: "Viele Stars der neuen Generation"

"Mit dieser Meldeliste steigt die Vorfreude auf das Turnier natürlich noch einmal deutlich an. Darauf sind viele Stars der neuen Generation, die wir in Hamburg bisher noch nicht live erlebt haben", sagte Turnierdirektorin Sandra Reichel. "Es werden sich beim Teilnehmerfeld sicherlich noch Änderungen ergeben. Einige Spieler werden ihre Teilnahme in Hamburg von ihrem Abschneiden bei den US Open und in Rom abhängig haben. Wir können uns aber in jedem Fall auf ein exzellent besetztes Turnier freuen." Die US Open in New York finden vom 31. August bis 13. September statt, das Masters-Turnier in Rom wird unmittelbar vor dem Rothenbaum-Turnier vom 14. bis 21. September ausgetragen.

Einweihung für das renovierte Stadion

Die Hamburg European Open 2020 waren zu ihrem ursprünglichen Termin (11. bis 19. Juli) aufgrund der Covid-19-Pandemie von der Herrentennis-Profiorganisation ATP abgesagt worden. Zu dem neuen Termin im September findet die Veranstaltung unter Corona-Auflagen mit einem umfangreichen Gesundheitsschutzkonzept statt. Derzeit laufen Gespräche mit der Stadt Hamburg, um auch Zuschauer zuzulassen. Das traditionsreiche Tennisstadion am Rothenbaum wurde in den vergangenen eineinhalb Jahren für rund zehn Millionen Euro modernisiert. Während der Hamburg European Open 2020 wird es eingeweiht.

Tennis am Rothenbaum im September Hamburg Journal - 13.08.2020 19:30 Uhr Für das Tennis-Turnier am Hamburger Rothenbaum ist ein neuer Termin gefunden worden. Es soll vom 19. bis 27. September gespielt werden. Im Juli konnte es wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.







3,67 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen