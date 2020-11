Rostock Seawolves punkten deutlich gegen Gäste aus Ehingen Stand: 09.11.2020 05:00 Uhr In der 2. Basketball-Liga haben die Rostock Seawolves einen ungefährdeten Erfolg gefeiert. Gegen den Tabellenletzten aus Ehingen setzten sich die Rostocker mit 109 zu 83 durch.

Coronabedingt mussten die Seawolves erstmals ein Heimspiel ohne Fans bestreiten, doch die Spieler zeigten sich davon unbeeindruckt. Gleich im ersten Viertel trafen die Rostocker vor allem aus der Distanz nach Belieben und konnten sich einen neun Punkte Vorsprung erkämpfen. In der Folge wuchs dieser Vorsprung immer weiter an.

Gäste aus Ehingen chancenlos

Die Gäste aus Ehingen waren mit einer sehr jungen Mannschaft angereist. Diese konnte gerade in der zweiten Hälfte nicht mehr mithalten. Bei dem Rekordsieg der Rostocker waren sie am Ende chancenlos. Nie zuvor hatte das Team von der Ostsee in der zweithöchsten Spielklasse mehr als 100 Punkte erzielt. Am Ende stand es 109 zu 83. Bester Spieler bei den Seawolves war mit 22 Punkten der Lette Ronalds Zakis. In der Tabelle bleiben die Rostocker somit auf Platz Zwei.

