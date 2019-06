Stand: 14.06.2019 13:38 Uhr

Luhmühlen: Krajewski bei Vielseitigkeits-DM vorn

Vorjahressiegerin Julia Krajewski hat sich bei der deutschen Meisterschaft der Vielseitigkeitsreiter in Luhmühlen für eine erfolgreiche Titelverteidigung in Stellung gebracht. Nach der Dressur führt die 30-Jährige aus Warendorf in der Vier-Sterne-Prüfung mit Samourai du Thot (24,7 Punkte) knapp vor Mannschafts-Olympiasiegerin Ingrid Klimke (Münster) mit Asha (24,8) und Ex-Weltmeister Michael Jung aus Horb mit Creevagh Cooley (25,6). Nach dem Geländeritt am Sonnabend fällt die Titel-Entscheidung am Sonntag im Springen. Die nationalen Titelkämpfe sind die Generalprobe für die Europameisterschaften, die im Spätsommer an gleicher Stelle ausgetragen werden.

Der Sportclub zeigt den Geländeritt (Sonnabend, 15 - 17 Uhr) sowie das Springen (Sonntag, 15 - 16 Uhr) der DM live im TV und hier bei NDR.de.

Vielseitigkeitsreiter suchen ihre Meister in Luhmühlen NDR//Aktuell - 13.06.2019 16:00 Uhr Die deutsche Meisterschaft der Vielseitigkeitsreiter ist die Generalprobe für die Europameisterschaft im August. Sandra Maahn berichtet aus Luhmühlen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

DM Vielseitigkeit, Stand nach Tag 2 Dressur 1. Julia Krajewski (Warendorf) - Samourai du Thot 24,7 Punkte

2. Ingrid Klimke (Münster) - Asha 24,8

3. Michael Jung (Horb) - Creevagh Cooley 25,6

4. Dirk Schrade (Heidmühlen) - Catelan 27,4

5. Felix Etzel (Warendorf) - Bandit 27,6

6. Jung - Highlighter 28,3

7. Jung - Corazon 29,7

8. Schrade - Unteam 29,9

9. Anna Siemer (Salzhausen) - Avondale 30,1

10. Peter Thomsen (Lindewitt) - Loucius 31,4

Tomoto führt in der Fünf-Sterne-Prüfung

In der internationalen Fünf-Sterne-Prüfung hatte sich am Donnerstag nach dem ersten Dressur-Durchgang Kazuma Tomoto mit Brookpark Vikenti (Japan, 25,2 Punkte) vor Tim Price mit Ascona (Neuseeland, 25,8) und Alexander Bragg mit Zagreb (Großbritannien, 29,7) an die Spitze des Klassements gesetzt. Auf Rang vier liegt Andreas Dibowski aus dem niedersächsischen Döhle mit Butts Avedon (30,5).

Bundestrainer benennt erweiterten EM-Kader

Die Elite der Vielseitigkeitsreiterei trifft sich noch bis Sonntag in Luhmühlen. Das Turnier in der Lüneburger Heide ist eine von nur sechs Veranstaltungen weltweit in der höchsten Schwierigkeitskategorie (Fünf Sterne). Parallel findet die Vier-Sterne-Prüfung statt, in deren Rahmen der deutsche Meister gekürt wird. Im Anschluss veröffentlicht Bundestrainer Hans Melzer seinen erweiterten Kader - die sogenannte Longlist - für die EM, die vom 28. August bis 1. September ebenfalls auf Vier-Sterne-Niveau ausgetragen wird.

Deutscher Olympiakader am Start

Selten war die Konkurrenz unter den Vielseitigkeitsreitern bei deutschen Meisterschaften so groß wie in diesem Jahr. Der gesamte deutsche Olympiakader hat für die EM-Generalprobe gemeldet. Neben Krajewski, Jung und Klimke ist auch Olympiasieger Sandra Auffarth (Ganderkesee) am Start.

Über 20 Reiter kämpfen beim nationalen Championat mit ihren Pferden um den Titel - und eine Empfehlung für die Europameisterschaft. "Letztes Jahr war es deutlich dünner. Dieses Jahr ist ein richtiger Wettbewerb. Alle müssen ihre Leistung bringen", sagte Melzer. Neben den deutschen Teilnehmern starten bei den Prüfungen in Luhmühlen Weltklasse-Reiter aus über 15 Nationen.

Zeitplan Luhmühlen Donnerstag, 13. Juni:

14.35 - 16.50 Uhr: ***** Dressur 1. Teil

Freitag, 14. Juni:

9 - 13.10 Uhr: **** Dressur 2. Teil (DM)

14 - 16.40 Uhr: ***** Dressur 2. Teil

Sonnabend, 15. Juni:

10.15 - 12.50 Uhr: ***** Gelände

13.50 - 16.55 Uhr: **** Gelände (DM)

15 - 17 Uhr live im TV und bei NDR.de

Sonntag, 16. Juni:

11 - 12.15 Uhr: ***** Springen

14 - 15.55 Uhr: **** Springen (DM)

15 - 16 Uhr live im TV und bei NDR.de

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 16.06.2019 | 15:00 Uhr