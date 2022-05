Redefin: Großer Preis heute live Stand: 15.05.2022 08:35 Uhr Der Große Preis ist der Höhepunkt beim Pferdefestival in Redefin. Der Sportclub überträgt von 16.15 bis 17 Uhr live im TV und im Livestream hier bei NDR.de.

Das Championat am Sonnabend hatte Felix Haßmann aus Lienen in Nordrhein-Westfalen gewonnen. Der 36-Jährige setzte sich im Stechen gegen 14 andere Paare durch. Letztlich entschiedend nur wenige Hunderstelsekunden über den Sieg. Haßmann kam mit Cayenne nach einem fehlerfreien Ritt in 37,89 Sekunden ins Ziel.

Zweiter wurde Vorjahressieger Richard Vogel (Marburg) mit Carlchen S (38,27), auf den dritten Platz kam Vielseitigkeitsreiterin Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Quirici H (38,38). Zwischen dem Sieger und dem im Stechen ebenfalls fehlerfreien Fünftplatzierten, Andreas Schou (Dänemark) mit Action Man, lagen nur 55 Hunderstelsekunden.

Haßmann war begeistert von der Leistung seines Pferdes. "Cayenne weiß einfach, was er machen muss. Er ist von sich aus schon grundschnell. Da weiß man schon, dass er jedes Stechen gewinnen kann. Und es freut mich riesig, was er heute gezeigt hat", sagte der Sieger im Interview mit dem NDR.

VIDEO: Reitturnier in Redefin: Das Championat vom Sonnabend (59 Min)

Thieme denkt an Hamburger Derby

15 Paare hatten das Stechen erreicht. Darunter auch Lokalmatador André Thieme (Plau am See) mit seiner EM-Stute Chakaria. Der 47-Jährige war schon vor dem entscheidenden Durchgang mit dem Abschneiden in Redefin "nicht nur zufrieden", wie er dem NDR sagte. "Ich bin sogar super-glücklich. Die Frage ist jetzt: Was mache ich nun? Wenn ich vernünftig bin, denke ich an das Hamburger Derby, das ja schon in anderthalb Wochen ist. Das ist schon wichtig, vermutlich werde ich daher eine ruhigere Runde absolvieren." Thieme hielt sich im Stechen in der Tat zurück. Letztlich belegte der Europameister den siebten Rang.

Nach dem Pandemiejahr 2021 sind in diesen Jahr nicht nur wieder Zuschauer erlaubt. Der Klassiker kehrt auch vom Zwei- auf das Drei-Sterne-Niveau zurück. Das bedeutet für die Teilnehmer mehr Weltranglistenpunkte und ein höheres Preisgeld. Reiter aus 16 Nationen sind am Start.

Dressur aufgewertet

Erstmals ist auch die Dressur in Redefin zum internationalen Drei-Sterne-Event aufgewertet worden, Teilnehmer aus elf Nationen sind im Viereck dabei.

