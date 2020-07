Stand: 06.07.2020 11:44 Uhr

Päch wird neuer Coach bei Rasta Vechta

Basketball-Bundesligist Rasta Vechta geht mit Headcoach Thomas Päch in die neue Saison. Der 37-Jährige folgt auf Pedro Calles, der zum Ligarivalen Hamburg Towers gewechselt ist. Bei den Niedersachsen erhält Päch, der in der vergangenen Spielzeit Trainer in Bonn war, einen Zweijahresvertrag.

"Rasta ein ganz spannendes Projekt"

"Rasta ist ein ganz spannendes Projekt, das ich in den letzten Jahren aufmerksam verfolgt habe. Die Voraussetzungen in Vechta mit den Trainingsmöglichkeiten, der so guten Jugendarbeit und dem Umfeld sind hervorragend. Und die Stimmung im Rasta Dome ist immer sensationell", sagte der in San Salvador geborene und in Berlin aufgewachsene Päch. In der abgelaufenen Saison war Vechta beim Finalturnier in München in der Gruppenphase gescheitert.

Päch will "schnellen Teambasketball" spielen

Der langjährige Assistenztrainer von Alba Berlin muss jetzt erst einmal eine neue Mannschaft aufbauen. "Grundsätzlich mag ich es, wenn man schnellen Teambasketball spielen kann, der Ball viel bewegt wird. Ich muss aber schauen, welche Spieler ich nun für meine Mannschaft rekrutieren kann", erklärte Päch seine Spielphilosophie. Vechtas Clubchef Stefan Niemeyer sprach von einer "Herkulesaufgabe", Päch erscheine ihm dafür aber "genau der richtige Mann".

