Nach verpasstem Aufstieg: Bauermann verlässt Rostock Seawolves Stand: 21.05.2021 16:09 Uhr Der frühere deutsche Nationaltrainer Dirk Bauermann und der Basketball-Zweitligist Rostock Seawolves gehen nach nur 16 Monaten wieder getrennte Wege. Nach dem verpassten Aufstieg übernimmt sein Co-Trainer.

"Dirk Bauermann hat die Rostock Seawolves zu ihrer erfolgreichsten Saison überhaupt geführt und endgültig auf die Deutschlandkarte gebracht. Nicht nur deshalb wird er immer bei den Seawolves willkommen sein", sagte der Sportliche Leiter Jens Hakanowitz und fügte hinzu: "Wir respektieren seinen Wunsch, sich in Zukunft verstärkt um die tunesische Nationalmannschaft zu kümmern und planen, weiterhin im engen Austausch zu bleiben."

"Dirk war für mich auch ein Mentor." Bauermann-Nachfolger Christian Held

Sein Nachfolger kennt sich bei den Hansestädtern bereits bestens aus: Christian Held arbeitete in der abgelaufenen Saison als Assistent von Bauermann. Hakanowitz berichtete, dass schnell klar gewesen sei, "dass wir in ihm den passenden Nachfolger sehen". Sein Alter von gerade einmal 32 Jahren dürfe nicht mit fehlender Erfahrung gleichgesetzt werden: "In zehn Jahren ProB und ProA hat er von Spitzentrainern wie Mladen Drijencic (Anm.d. Redaktion: langjähriger Coach der Baskets Oldenburg) und Dirk Bauermann gelernt und ist bereit für den nächsten Schritt."

Bauermann: "War Zeit, den Stab weiterzugeben"

Davon ist auch der 63-jährige Bauermann überzeugt: "Ich bin sicher, dass er in Rostock erfolgreiche Arbeit abliefern und den eingeschlagenen Weg konsequent weiterführen wird."

Bauermann zog ein positives Fazit seiner Amtszeit: Es sei gelungen, "die Seawolves als absoluten Topclub in der ProA zu etablieren und ihn auch darüber hinaus bekannt zu machen". Mehr als das Minimalziel Play-off-Teilnahme war nach dem ersten Platz in der Hauptrunde allerdings nicht drin. Zuletzt hatten die Rostocker darauf verzichtet, sich für die Wildcard für die BBL zu bewerben. "Am Ende habe ich gespürt, dass es Zeit ist, den Stab an Christian Held weiterzugeben."

Held noch bis 2022 gebunden

Sein Nachfolger, der im Sommer 2020 einen Zweijahresvertrag als Assistenztrainer unterschrieben hatte, erklärte: "Ich stand mit Dirk immer in sehr engem Austausch über die Mannschaft und die Situation des Clubs und wo man Dinge verbessern könnte. Er war für mich auch ein Mentor. Nun freue ich mich darauf, die gemeinsam mit vielen anderen begonnene Arbeit fortführen zu dürfen."

