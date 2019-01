Stand: 21.01.2019 06:39 Uhr

Melbourne: Zverev enttäuscht und fliegt raus

Alexander Zverev ist nach einer lange Zeit enttäuschenden Vorstellung als letzter deutscher Tennisprofi bei den Australian Open ausgeschieden. Der Weltranglisten-Vierte aus Hamburg verlor am Montag im Achtelfinale 1:6, 1:6, 6:7 (5:7) gegen den Kanadier Milos Raonic. Damit verpasste Zverev die Revanche für das verlorene Wimbledon-Achtelfinale gegen Raonic vor anderthalb Jahren und muss weiter auf den Einzug in sein zweites Grand-Slam-Viertelfinale warten. Am Sonntag war als letzte der deutschen Damen Angelique Kerber nach einer ähnlich schwachen Vorstellung ausgeschieden.

Ausraster im zweiten Satz: Schläger zertrümmert

Dabei hatte die Partie gegen Raonic ganz nach Zverevs Geschmack begonnen. Dem 21-Jährigen gelang sofort ein Break - aber danach brach er völlig zusammen. Nach den ersten fünf Spielen schmiss er zum ersten Mal frustriert seinen Schläger. Nicht ein einziges Aufschlagspiel gewann der Sieger der ATP Finals im ersten Satz, zwölf Breakchancen erlaubte er Raonic, der drei davon nutzte. Nach den Doppelfehlern Nummer sechs und sieben zum 1:4 im zweiten Satz rastete Zverev dann völlig aus und zertrümmerte seinen Schläger. Immerhin fand der Hamburger nun etwas besser in die Partie und war Raonic im dritten Satz ein ebenbürtiger Gegner. Aber es reichte am Ende nicht.

Raonic nutzt vierten Matchball

Zwar wehrte Zverev beim Stand von 4:5 im dritten Durchgang noch Raonics erste Matchbälle ab und führte im Tiebreak 4:2, verpasste jedoch die Wende. Zehn Doppelfehler und zahllose Unkonzentriertheiten waren an diesem Tag in Melbourne zu viel. Raonic nutzte am Netz nach 1:59 Stunden Spielzeit seinen vierten Matchball und zog verdient in sein zweites Australian-Open-Viertelfinale ein.

