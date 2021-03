Marathon-Elite kämpft um Olympia-Norm - Livestream bei NDR.de Stand: 08.03.2021 17:33 Uhr In Hamburg starten am 11. April 100 internationale Spitzenläuferinnen und -läufer die Mission Marathon Hamburg. Mit dabei zehn deutsche Laufprofis. Ihr Ziel: Die Olympia-Norm für Tokio. NDR.de überträgt im Livestream.

Unter strengsten Hygienevorschriften absolviert das hochklassige Teilnehmerfeld um Weltrekordhalter Eliud Kipchoge aus Kenia und die äthiopische Topläuferin Tirunesh Dibaba einen 10,5 Kilometer langen Rundkurs im Hamburger Stadtzentrum. Außer den internationalen Athleten werden in Anke Esser, Fabienne Königstein, den Schwestern Debbie und Rabea Schöneborn, Katharina Steinruck, Arne Gabius, Tom Gröschel, Philipp Pflieger, Hendrik Pfeifer sowie Richard Ringer auch zehn deutsche Laufprofis am Start sein.

Für viele Profis ist es wohl die letzte Möglichkeit zur Qualifikation für die Sommerspiele. Die offizielle Frist läuft Ende Mai aus. Wegen der Corona-Pandemie boten sich in den vergangenen Monaten für die Lauf-Elite nur wenige Gelegenheiten, die Richtzeiten für Olympia zu unterbieten. Amanal Petros vom TV Wattenscheid 01 war dies im Dezember in Valencia in neuer deutscher Rekordzeit von 2:07:18 Stunden gelungen.

