Leichtathletik-DM in Braunschweig heute live

Die "Geistermeisterschaften" der Leichtathleten in Braunschweig haben begonnen. Die Corona-Pandemie hat auch auf die olympische Kernsportart massive Auswirkungen. So werden heute und morgen keine Zuschauer im Stadion sein, die Athleten müssen strenge Hygiene-Regeln befolgen. Als "irgendwie gespenstisch", bezeichnete der ehemalige Zehnkämpfer Frank Busemann die Atmosphäre nach den ersten Wettkämpfen, die bei hochsommerlichen Temperaturen über die Bühne gingen. "Ich war ja darauf vorbereitet, es ist unsere einzige Chance, deshalb finde ich das hier gut", sagte der ARD-Experte: "Aber gerade der erste 400-m-Hürdenlauf: Totenstille!"

Den ersten Wettkampftag gibt es hier heute ab 17.10 Uhr im Livestream sowie live im Ersten.

Heß nicht überragend, aber wieder Meister

Im Dreisprung der Männer sicherte sich der frühere Europameister Max Heß, der sich nach langer Verletzungspause zurückmeldete, zum vierten Mal nach 2016, 2017 und 2019 den Meistertitel. Der 24-Jährige setzte sich mit mäßigen 16,58 m deutlich vor dem Potsdamer Felix Wenzel (15,95) durch. Die angepeilten 17,14 m ("Das wäre fürs Ego schön, da sie die Olympia-Norm für Tokio gewesen wären") verpasste der Chemnitzer allerdings. Im Stabhochsprung der Frauen musste sich Lisa Ryzih, Vize-Europameisterin 2016, mit Bronze begnügen. Den Sieg teilten sich Stefanie Dauber und Ria Möllers (4,40 m).

Im Blickpunkt stehen heute zudem die 3.000 m Hindernis mit der WM-Dritten Gesa Krause sowie die 100-m-Finalläufe zum Abschluss des ersten Tages mit dem Wolfsburger Deniz Almas, der in diesem Sommer schon mit 10,08 Sekunden glänzte.

Weltmeisterin Mihambo am Sonntag im Einsatz

Am Sonntag gehen die Meisterschaften ab 12 Uhr weiter. Höhepunkte am zweiten Tag sind der Stabhochsprung der Männer mit drei WM-Teilnehmern von Doha, Bo Kanda Lita Baehre, Torben Blech sowie Ex-Weltmeister und Titelverteidiger Raphael Holzdeppe. Außerdem das Kugelstoßen der Männer mit dem zweimaligen Weltmeister David Storl, der Weitsprung der Frauen mit Weltmeisterin Malaika Mihambo, die sich erstmals in dieser Freiluft-Saison in der Sandgrube zeigt, sowie der Speerwurf der Männer mit Vize-Europameister Andreas Hofmann und 2017-Weltmeister Johannes Vetter, der am vergangenen Wochenende starke Form bewies und 86,94 m verbuchte. Olympiasieger Thomas Röhler verzichtet auf eine Teilnahme.

