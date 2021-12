Krass, krasser, Krajewski: Das grandiose Jahr einer Olympiasiegerin Stand: 24.12.2021 12:43 Uhr Der überraschende Olympiasieg in Tokio war für Vielseitigkeitsreiterin Julia Krajewski eine Genugtuung nach vielen herben Rückschlägen - und ein gelungener Start in die Selbstständigkeit als Trainerin.

"Krass, Krasser, Krajewski." Der Gold-Reiterin läuft noch immer ein kalter Schauer über den Rücken beim Blick auf das Transparent mit der eigenwilligen Steigerungsform. Es war ein ganz spezieller Moment ihrer Karriere, als sie, geschmückt mit der olympischen Goldmedaille, daheim in Warendorf empfangen wurde und im Jubel der Fans die Collage mit Bildern ihres Triumphs bei den Olympischen Spielen in Tokio erblickte: "Unser Gold-Mädchen", stand auch darauf. Und: "Julia & Mandy". Aber wieso Mandy?

Krajewskis Stute trägt den Spitznamen "Mandy"

"Es war ein so krasser Moment; total berührend", erinnert sich Krajewski im NDR Interview. Eine Genugtuung und Bestätigung zugleich, "dass man niemals aufgeben darf". Auch nicht, wenn das Glück nur den anderen zuzufliegen scheint, wenn die eigene Leistung den Ansprüchen nicht annähernd genügt - und zu allem Überfluss auch noch Spott und Häme hinzukommen.

Die im niedersächsischen Langenhagen geborene Julia Krajewski hat all das erlebt, den Widrigkeiten getrotzt und im Sommer 2021 olympisches Gold in der Vielseitigkeit gewonnen. Als erste Reiterin überhaupt; "was ich tatsächlich gar nicht wusste". Mit Amande de B'Neville - ihrer Stute, die den Spitznamen "Mandy" trägt.

Gelungene Symbiose von Pferd und Reiterin

"Ein besonderes Pferd mit viel Charakter", sagt Krajewski. "Wir haben eine besondere Bindung." Erstaunlich sei, wie die Stute den olympischen Stress, aber auch den Erfolg realisiert und verarbeitet habe. Eine gelungene Symbiose von Pferd und Reiterin offenbar, auch wenn die Stute nicht gerade jeden Tag "angaloppiert kommt und sagt: 'Hallo Julia, hol' mich von der Wiese'". Vielmehr sei es schon ein Kompliment, wenn sie die Ohren spitzt. Sieben bis acht Pferde hat die Profireiterin in ihrem Stall. Morgens um acht beginnt die Arbeit. Jedes Pferd wird für gewöhnlich einmal am Tag trainiert.

Olympia-Sieg befördert die Selbstständigkeit als Trainerin

Seit November 2016 ist sie Bundestrainerin für den Vielseitigkeits-Nachwuchs. Und seit dem Olympia-Sieg noch gefragter als Honorartrainerin im In- und Ausland. Erst vor einem Jahr hat sie sich selbstständig gemacht. In der Aufbauphase, die natürlich längst nicht abgeschlossen ist, kam der Coup im Dreikampf der Reiterei genau zur rechten Zeit. "Na klar steigert das den eigenen Wert und die Anfragen nehmen zu", sagt sie und fügt strahlend hinzu: "Ein Olympiasieg ist natürlich nicht gerade hinderlich."

Blamage von Rio unvergessen

Ein Traum sogar, an den sie bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro nicht einmal zu denken gewagt hätte. Vergessen hat die 33-Jährige die schwärzeste Stunde ihrer Karriere in der Dressur, im Gelände und beim Springen mitnichten, die Blamage wirkt bis heute nach. Das sportliche Versagen, vor allem aber die verachtenden Sprüche eines Fernsehreporters, mit dem Enttäuschung und Emotionen offenbar durchgegangen waren, haben sie im Mark getroffen und nachhaltig verletzt.

"Diese Dame hat, glaube ich, schon einen braunen Strich in der Hose", merkte der Kommentator schon zu Beginn ihres schwachen Auftritts im Gelände an, und ließ eine eigenwillige Erklärung folgen: "Sie sagte mir vorgestern noch, dass sie jetzt in der Mannschaft ist, habe sie geschockt." Und: "Also ich denke doch, da freut man sich."

Ein perfekter Ritt in Tokio

Wie sie sich fühlte, als sie von der Reportage erfuhr, beschreibt Krajewski so: "Das ist natürlich das Letzte, was man braucht, als Sportler. Wenn man versagt hat und dann noch einen reinkriegt." Auf der anderen Seite wirkte es aber auch wie eine enorme Motivation. "Ich will da wieder hin, will es besser machen", habe sie sich geschworen. Und diesmal, im August 2021, feierte sie auch der Reporter: "Holt euch Gold", jubelte er im abschließenden Springen, in dem sich Krajewski keinen Abwurf leisten durfte.

"Als ich losgeritten bin, habe ich gesagt: Komm Mandy, das holen wir uns jetzt", erzählt die Siegerin. Es sei ein perfekter Ritt gewesen. Getragen von dem "Gefühl, wirklich eins zu werden mit dem Pferd, das die Spannung natürlich auch gespürt hat. Wenn ich es überhaupt mal habe, dann an diesem Tag."

Der Vater guckt "von oben" zu

"Jetzt bist du Gold-Julia", haben ihre Fans auf eine Deutschland-Fahne geschrieben. Irgendwie sei es "ganz interessant, was mit den Menschen passiert, wenn man so eine Goldmedaille gewonnen hat", resümiert sie. "Cool - ich könnte direkt wieder losheulen." So wie es ihr nach dem goldenen Coup in Tokio erst auf dem Abreiteplatz und später bei der Siegerehrung ergangen war. Immer wieder hatte sie im größten sportlichen Erfolg an ihren zu Jahresbeginn gestorbenen Vater gedacht, der "von oben zuguckt und sich unwahrscheinlich freuen würde, das hier zu sehen".

Krajewski "mehr unter Beobachtung und mehr Vorbild"

Bevor der olympische Traum Wirklichkeit wurde, musste Krajewski nicht nur den Nackenschlag von Rio verkraften. Auch bei Welt- und Europa-Championaten ging manches schlief. "Ans Aufhören habe ich trotzdem niemals ernsthaft gedacht", sagt sie und erzählt von der Lust und Last einer Olympiasiegerin, die als Achtjährige angefangen hat, Vielseitigkeit zu reiten.

Natürlich habe sich das (Turnier-)Leben verändert: "Es ist schon zu spüren, dass die Goldmedaille ein bisschen was wiegt." In der Branche kennt sie nun jeder. Weiß, was sie geleistet hat. "Das ist cool", sagt sie, "aber man ist auch mehr unter Beobachtung, ist mehr Vorbild." Krass, krasser, Krajewski.

