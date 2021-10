Kiellauf: Tausende Sportbegeisterte auf den Straßen Stand: 03.10.2021 12:20 Uhr Die Kieler Innenstadt voller Läufer: Nach einem Jahr Corona-Pause startete der beliebte Kiellauf wieder - unter Hygienebedingungen.

Die Läufer sind am Rathausplatz über die Ziellinie gekommen, angefeuert von vielen Zuschauern. Fast 3.500 Teilnehmer sind beim beliebten Volkslauf an den Start gegangen, um 9.45 Uhr fiel der Startschuss. Geübte Freizeit-Läufer brauchen für die 10,4 Kilometer etwa eine Stunde - und die meisten kamen mit zufriedenen, wenn auch teilweise erschöpft wirkenden Gesichtern im Ziel an.

Am schnellsten kam der gebürtige Preetzer (Kreis Plön) und ehemalige Olympiateilnehmer Steffen Uliczka über die Ziellinie - mit einer Zeit von knapp unter 33 Minuten.

Verschiedene Läufe, verschiedene Startzeiten

Insgesamt waren 6.682 Läuferinnen und Läufer angemeldet. Bei den bisherigen Kielläufen galt eine Obergrenze von 10.000 - die werde dieses Mal bewusst nicht erreicht, hieß es vom Veranstalter. Neben dem Volkslauf gab es noch den Bambinilauf, die Schülerläufe, den Halbmarathon oder den Marathon.

Veranstalter Ziplinsky: Maske beim Start und im Ziel

"Wir lassen nur Geimpfte, Getestete und Genesene zu", sagte Organisator Rainer Ziplinsky vorab. "Und im Startbereich muss man einen Mundschutz tragen." Die Maske kann allerdings schon kurz nach dem Start abgenommen werden, muss aber wieder im Zielbereich aufgesetzt werden. Die Planungen waren laut Ziplinsky hinsichtlich Corona extrem schwierig - doch trotzdem gebe es viel Freude über die Veranstaltung.

Kiellauf mit langer Tradition

Der erste Kiellauf fand im Jahr 1986 statt. Schon damals joggten die Läufer durch die Stadt - damals noch eher unüblich, so Organisator Rainer Ziplinsky. "Der Lauf hatte gleich 1.500 Teilnehmer. Das war gewaltig viel", sagt der passionierte Marathon-Läufer.

Mittlerweile ist die Veranstaltung deutlich gewachsen. Einige Festangestellte, Freelancer und externe Unternehmen helfen mit, dass alles reibungslos läuft.

Weniger Läufer - trotzdem hohe Ausgaben

Wirtschaftlich gesehen ist der Kiellauf 2021 laut Ziplinsky nicht ganz einfach, denn die Ausgaben bleiben in etwa gleich - auch wenn jetzt einige Tausend Läufer weniger am Start sind und dementsprechend weniger Startgeld zusammenkommt. Für die Veranstaltung müsse ein "hoher fünfstelliger Betrag" gezahlt werden, so der Organisator.

