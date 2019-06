Stand: 26.06.2019 19:12 Uhr

Kieler Woche: 49er-Crews legen Fehlstart hin

Deutschlands beste Skiffsegler sind bei der Kieler Woche schwach in die Regatten in den olympischen Bootsklassen gestartet. In der deutschen Parade-Disziplin 49er konnte sich am Mittwoch keine einheimische Crew in den Top Ten platzieren. Jakob Meggendorfer und Andreas Spranger (Bayerischer Yacht-Club) liegen als beste Deutsche nach drei Rennen auf Platz 14. Die WM-Dritten Tim Fischer (Kiel) und Fabian Graf (Berlin) reihten sich auf Platz 15 ein. Die Olympia-Aspiranten Justus Schmidt und Max Böhme aus Kiel sind trotz eines Tagessiegs gar nur 17.

Australier führen 49er-Feld an

"Wir haben uns schwergetan", sagte Schmidt. Die Australier Will und Sam Phillips führen das herausragend besetzte Feld der 49er-Jollen aus 29 Ländern an. Die neuseeländischen Top-Favoriten Peter Burling und Blair Tuke liegen zwei Punkte dahinter auf Platz vier. Als beste deutsche 49erFX-Crew nehmen Vicky Jurczok/Anika Lorenz (Berlin) Platz sieben ein. Noch schwächer starteten die Gewinnerinnen von 2017, Tina Lutz und Susann Beucke (Strande), in der anderen Gruppe und sind vorerst nur Zehnte. An der Spitze liegen Vilma Bobeck und Malin Tengström aus Schweden.

Kieler Kohlhoff beschenkt sich selbst

Im Nacra 17 eröffneten Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer ihr Heimspiel mit der Führung in der Flotte der Mixed-Katamaran-Segler. "Ein schöneres Geburtstagsgeschenk hätte ich mir selbst gar nicht machen können", sagte Kohlhoff, der am Mittwoch 24 Jahre alt wurde. Bei zunehmenden nordwestlichen Winden landete der Kieler mit seiner Vorschoterin zwei Tagessiege, strich den vierten Rang und verwies das italienische Duo Bissaro/Franscari um einen Punkt auf Rang zwei. Im Finn Dinghy überzeugten Max Kohlhoff aus Hamburg und der Berliner Philipp Kasüske in Abwesenheit der Weltelite als Zweite und Vierte.

Ausgedünnte Bootsklassen

Aufgrund von Kollisionen mit anderen Großveranstaltungen wie der Laser-WM in Japan fehlt die Weltelite in anderen Olympia-Klassen. "Der zweite Teil ist mit etwas ausgedünnten Klassen gestartet", räumte Dirk Ramhorst ein. Der Kieler-Woche-Organisationsleiter hofft, "dass wir in zwei Jahren einen übergeordneten Kalender vom Weltseglerverband World Sailing bekommen, der sicherstellt, dass die Kieler Woche nicht von anderen Serien kannibalisiert wird".

Mit knapp 500 Aktiven und 325 Booten aus 48 Nationen schwächelt die weltgrößte Regattawoche.

