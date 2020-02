Stand: 01.02.2020 06:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Kickboxer Erich Teller: Nur mit links zum WM-Titel

von Lars Grüning

Mit 13 Jahren geht Erich Teller zusammen mit seinem Bruder Bernhard zum allerersten Mal in die Trainingshalle der Kieler Kampfsportschule Fit & Fight, um am Kickbox-Training teilzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt ist er 1,60 Meter groß, wiegt 92 Kilogramm und sein eigentliches Ziel ist es abzunehmen, fit zu werden und einfach nur diese eine Einheit durchzustehen. An Wettkämpfe verschwendet der heute 21-Jährige da noch keine Gedanken. Und das vor allem, weil ihm nur sein linker Arm zur Verfügung steht. Der rechte Arm ist wegen schwerer Komplikationen seit der Geburt nahezu gelähmt. Heute ist Teller 1,81 Meter groß, kämpft in der Mittelgewichts-Klasse bis 76,2 Kilogramm und ist Deutschlands einziger Kickboxer, der mit einer Körperbehinderung auf Leistungsniveau kämpft. Den deutschen Meistertitel hat er bereits gewonnen. Und auch um den EM-Titel hat der Kieler schon gekämpft.

Kickboxen: So trainiert der Kieler Erich Teller für den Titel





















Der rechte Arm fällt als Deckung aus

Wer Erich Teller beim Kickboxen im Ring beobachtet, dem fällt zunächst nicht auf, dass ihm nur drei von vier "Waffen" - so nennen die Kampfsportler ihre Arme und Beine - zur Verfügung stehen. Seinen Stil beschreibt der gebürtige Kieler selbst als unorthodox: "Den rechten Arm kann ich zwar nicht wirklich als Deckung verwenden. Und meine linke Körperseite ist deswegen offener für Treffer, aber das ist keine Schwäche mehr. Das kann ich kompensieren."

Teller sieht seine gute Beinarbeit und sein Auge als ein großes Plus. Trainer Christian Nelte hebt vor allem den immensen Willen hervor: "Er trainiert wie ein Profisportler, auch wenn er damit kein Geld verdient. Und Erich muss das noch mit seinem Alltag und seinem Job kombinieren." Sechsmal die Woche steht Training im Fit & Fight auf dem Programm. Außerdem geht Teller morgens regelmäßig laufen, bevor er seinen Job in einem Kieler Kindergarten beginnt, wo er als pädagogischer Assistent arbeitet.

Kickboxer mit Handicap: Erich Teller aus Kiel NDR 1 Welle Nord - Schleswig-Holstein Aktiv - 01.02.2020 14:40 Uhr Autor/in: Lars Grüning Mit Beinarbeit und gutem Auge kompensiert der 21-jährige Kickboxer sein Handicap: Erich Teller aus Kiel kann seinen rechten Arm wegen Komplikationen bei der Geburt nicht richtig bewegen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Komplikationen bei der Geburt

Seinen rechten Arm kann der Kampfsportler dank des Trainings heute steuern. Zwar motorisch stark eingeschränkt, doch immerhin - denn es hätte viel schlimmer kommen können. Bei seiner Geburt musste Teller von den Ärzten wiederbelebt werden. Sein Gehirn war fast 20 Minuten nicht mit Sauerstoff versorgt. Dabei kam es auch zu einem Nervenabriss im rechten Arm. "Insofern ist ein verkürzter und eingeschränkter Arm wohl das kleinste Übel. Ich hätte auch schwerstbehindert oder tot sein können", sagt der 21-jährige Sportler mit einem Lächeln im Gesicht.

Dass er heute auf Leistungsniveau kämpfen kann, hat er zum einen seinem Bruder Bernhard zu verdanken, der ihn mit in die Kampfsportschule genommen hat. Aber zum anderen auch seinen weiteren Geschwistern. Teller ist nämlich das jüngste von insgesamt acht Kindern. "Ich habe drei ältere Brüder. Das war eigentlich immer ein Kräftemessen. Wir haben ständig miteinander gerangelt. Das war wohl die perfekte Grundlage."

Teller will Handicap-Sportler motivieren

Heute steht Teller regelmäßig im Ring. An seinen ersten Kampf in Rostock kann er sich noch bestens erinnern. "Ich war total überfordert. Die große Halle, die Zuschauer, der lange Weg zum Ring. Ich war schon völlig fertig, bevor der Kampf überhaupt angefangen hat. Und ich habe dann auch verloren - aber vor allem jede Menge Motivation für die Zukunft gewonnen," sagt er mit einem Blitzen in den Augen. "Denn wer hätte gedacht, dass ich es überhaupt irgendwann in den Ring schaffe?"

Motivation möchte Teller auch gern für andere Sportler mit Handicap sein. Auch wenn es dem etwas schüchtern wirkenden Kieler schon unangenehm ist, weil er Angst hat, die Erwartungen an ihn nicht erfüllen zu können.

Erst DM-Revanche, dann den Traum verfolgen

Trainingspartner Jan Duda ist Tellers Handicap erst spät aufgefallen. "Ich kenne Erich seit sieben oder acht Jahren. Die ersten drei Jahre habe ich es beim Trainieren gar nicht gemerkt. Das ist mir dann erst irgendwann in der Umkleidekabine aufgefallen", sagt Duda.

Tellers Ziel ist nun, dass sich das Training schnellstmöglich wieder in einem Titel niederschlägt. Nachdem ihm der Meistertiel im Dezember nach umstrittener Wertung entrissen wurde, laufen die Gespräche für eine Revanche Mitte des Jahres.

Und dann? "Ich möchte Weltmeister werden, auch wenn es in weiter Ferne ist. Aber ich traue es mir zu", sagt Teller. Er wäre dann im wahrsten Sinne der erste Kickboxer, der es nur mit links zum Weltmeister-Titel geschafft hätte.

Eine Kickbox-Trainerin mit Doktortitel Hamburg Journal - 11.11.2019 19:30 Uhr Vor 15 Jahren hat Anika Geisler mit Boxen begonnen, später mit Kickboxen. Jetzt trainiert die promovierte Medizinerin in Ottensen den Nachwuchs - und begeistert andere Frauen für den Sport.







4,28 bei 18 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Aktiv | 01.02.2020 | 14:40 Uhr