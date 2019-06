Stand: 29.06.2019 14:51 Uhr

Kerber verliert das Finale von Eastbourne

Tennisspielerin Angelique Kerber muss weiter auf ihren ersten Turniersieg in diesem Jahr warten. Die 31-Jährige aus Kiel unterlag am Sonnabend im Finale des Rasenturniers im englischen Eastbourne der Tschechin Karolina Pliskova 1:6, 4:6. Zuvor war die Weltranglistenfünfte bei der Veranstaltung ohne Satzverlust geblieben und hatte sich mit der zweiten Endspielteilnahme seit März (in Indian Wells) belohnt.

Doch gegen die formstarke Weltranglistendritte Pliskova agierte Kerber insgesamt zu defensiv, zeigte darüberhinaus Nerven und ein ganz schwaches Aufschlagspiel. Erst im dritten Spiel des zweiten Satzes war die Kielerin erstmals mit ihrem eigenen Service erfolgreich. Da lag sie aber schon mit einem Break hinten. Pliskova gab diesen Vorteil nicht mehr aus der Hand, verwandelte nach 71 Minuten Spielzeit ihren zweiten Matchball und holte sich ihren 14. Titel auf der WTA-Tour.

Bislang gute Rasensaison

Dennoch darf Kerber ein postives Fazit der bisherigen Saison auf ihren Lieblingsbelag Rasen ziehen. "Ich hatte eine großartige Woche hier. Es ist für mich die beste Vorbereitung, um nach Wimbledon zu gehen." Schon nach den ersten Trainingseinheiten auf Rasen habe sie sich wieder "wie zu Hause gefühlt", hatte sie Anfang Juni erklärt. "Der Plan war, viele Matches zu haben, es als Training zu sehen." Ein Plan, der funktionierte. Beim Turnier auf Mallorca erreichte Kerber das Halbfinale, steigerte sich in dieser Woche in Eastbourne erneut und bescherte sich so weitere Test-Einheiten.

Unangenehme Auslosung für Wimbledon

In Wimbledon wird die Kielerin als Vorjahressiegerin am Dienstag das Turniergeschehen auf dem Centre Court eröffnen. Bei einer insgesamt unangenehmen Auslosung beginnt die angestrebte Titelverteidigung für sie gegen die unorthodox spielende Schwäbin Tatjana Maria. Weitere Gegnerinnen könnten die ehemalige russische Topspielerin Maria Scharapowa und die US-Amerikanerin Serena Williams werden, gegen die sich Kerber im Vorjahr im Endspiel zur ersten deutschen Wimbledonsiegerin seit Steffi Graf gekürt hatte. Im Viertelfinale wäre die australische French-Open-Gewinnerin Ashleigh Barty eine mögliche Kontrahentin. Kerber gibt sich dennoch selbstbewusst: "Ich will meinen Titel verteidigen. Das ist mein großes Ziel."

