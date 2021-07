Kerber zieht im Eiltempo ins Wimbledon-Halbfinale ein Stand: 06.07.2021 17:18 Uhr Angelique Kerber ist in Wimbledon mit einer hochkonzentrierten Leistung ins Halbfinale eingezogen. Die Tennisspielerin aus Kiel setzte sich am Dienstag gegen Karolina Muchova aus Tschechien 6:2, 6:3 durch.

Die 33-Jährige schrieb damit ein weiteres Kapitel zu ihrer märchenhaften Comeback-Geschichte. Nach dem Triumph in London 2018 tief gefallen - und nun zu zurück auf den Thron des Rasentennis? Bevor Kerber überhaupt an den zweiten Gewinn des Grand-Slam-Turniers auf ihrem Lieblingsbelag denken kann, gilt es in der Vorschlussrunde die höchste Hürde zu überwinden: Gegnerin auf dem "heiligen Rasen" ist womöglich die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty aus Australien, die im Viertelfinale auf ihre ungesetzte Landsfrau Ajla Tomljanovic trifft.

"Ich habe in den letzten Wochen und Monaten sehr hart gearbeitet, und es bedeutet mit so viel, hier wieder im Halbfinale zu stehen. Ich genieße jeden Moment", sagte Kerber nach dem Sieg gegen Muchova in gerade einmal 75 Minuten. "Ich wusste, dass ich von Beginn an mein bestes Tennis spielen muss. Es war ein enges Match."

Kerber lässt sich nicht beirren

Die frühere Weltranglisten-Erste zeigte sich gegen Muchova von Beginn an fokussiert. Mit stechendem Blick erwartete sie die Schläge der diesjährigen Australian-Open-Halbfinalistin und feierte ihre Punkte wahlweise mit lautem Jubel oder geballter Faust.

Gleich das erste Aufschlagspiel nahm die Norddeutsche der Tschechin ab, die auch im weiteren Verlauf große Probleme mit dem Druck hatte, den ihre Gegnerin erzeugte. Beim Stand von 2:5 aus ihrer Sicht schenkte Muchova ihrer Gegnerin mit einem Doppelfehler gleich drei Breakbälle - und Kerber nahm dankend an. Ein kurzes Aufbäumen der 24-Jährigen zu Beginn des zweiten Satzes (Break zum 2:1) konterte die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin souverän, holte vier Spiele in Folge - und machte kurz darauf mit ihrem zweiten Matchball den Halbfinaleinzug perfekt.

