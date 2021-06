Keine Pause nötig: Kerber mit Motivationsschub nach Wimbledon Stand: 27.06.2021 11:36 Uhr Rechtzeitig zu ihrem Saisonhöhepunkt ist Angelique Kerber in Form gekommen. Mit dem Turniersieg in Bad Homburg und jeder Menge Selbstvertrauen im Gepäck ist die Tennisspielerin aus Kiel nach Wimbledon gereist.

Das WTA-Turnier in Hessen, das sie selbst mit organisiert hat, hätte aus ihrer Sicht gar nicht besser laufen können. Das Ziel war, vor ihrem persönlichen Saisonhöhepunkt noch einmal so viele Partien wie möglich zu bestreiten. Am Ende schaffte es die Kielerin nicht nur ins Finale, sondern sie beendete auch noch ihre drei Jahre andauernde Durststrecke.

"Ich bin froh, dass ich endlich mal wieder ein Turnier gewonnen habe - und es ist umso schöner, dass ich nach dieser nicht einfachen Zeit, durch die wir alle gegangen sind, auch vor Familie und Freunden spielen konnte." Angelique Kerber

Ihr Sieg in Wimbledon 2018 markiert eine Zäsur. Seitdem hatte die 33-Jährige kein Turnier mehr gewonnen. Von ihrer Bestform war sie teilweise meilenweit entfernt: Bei den Australian Open und den French Open schied die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin in diesem Jahr jeweils schon in der ersten Runde aus. Doch statt mit Selbstzweifeln ist Kerber nun "mit Selbstvertrauen und ohne Druck" in den Südwesten Londons gereist.

Erstes Match in Wimbledon schon am Dienstag

Dass sie kaum Zeit hatte, ihren Triumph nach dem 6:3, 6:2 gegen die Tschechin Katerina Siniakova zu feiern, störte Kerber nicht: "Ich habe jetzt nicht viel Zeit zu regenerieren", sagte die Nummer 28 der Welt mit Blick auf ihr Erstrundenmatch am Dienstag gegen die serbische Außenseiterin Nina Stojanovic: "Aber ich bin fit, und das geht bei mir relativ schnell. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass mich das Turnier keine Kraft gekostet hat." Der Sieg von Bad Homburg sei "auf jeden Fall eine Motivation".

Kerber will noch einmal ein großes Turnier gewinnen

Im Interview mit dem Portal "t-online.de" räumte Kerber Gedanken ans Karriereende ein. Der Wunsch, noch einmal ein großes Turnier zu gewinnen, sei allerdings immer noch da, sagte die gebürtige Bremerin, die 2016 die Australian und die US Open gewonnen hat. "Auch Olympia in Tokio steht vor der Tür. Ein großes Finale in einem vollen Stadion wäre ein Traum", erklärte Kerber, die 2016 in Rio de Janeiro Olympia-Silber geholt hat. "Ich werde mein Karriereende aber nicht davon abhängig machen, ob ich noch etwas gewinne", fügte Kerber hinzu, vielmehr werde sie ihrem Gefühl und ihrem Herzen folgen.

Und das Herz schlägt dieser Tage vor allem für Wimbledon. Und nicht zuletzt ihr Halbfinal-Sieg in Bad Homburg gegen die topgesetzte Tschechin Petra Kvitova hat gezeigt, dass Kerber schon in den kommenden zwei Wochen für eine Überraschung gut sein könnte.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 26.06.2021 | 23:03 Uhr