Jürgen Blins Enkel vor Box-Debüt: "Ordentlich Power in den Fäusten" Stand: 16.12.2021 14:59 Uhr Opa Jürgen war ein herausragender Boxer und stieg einst sogar gegen den großen Muhammad Ali in den Ring. Enkel Joscha Blin möchte die Box-Ära der Familie fortführen und gibt fast genau 50 Jahre nach dem legendären Kampf seines Großvaters sein Profidebüt.

"Das Boxen hat mich ein Leben lang begleitet", sagte Joscha Blin dem MDR. "Und jetzt versuche ich, selbst loszulegen." Sein Opa Jürgen ist ein Hamburger Box-Idol, wurde deutscher Meister und Europameister im Schwergewicht. Blins legendärer Kampf am 26. Dezember 1971 in Zürich gegen Ali ist unvergessen. Sieben Runden hielt er gegen den "Größten" durch, bot wacker Paroli, ehe es doch auf die Bretter ging. "Die Runden, die er gemacht hat, waren auf jeden Fall stark. Er war voll auf Angriff", sagte Joscha, für den es nun zum ersten Mal richtig ernst wird.

Weitere Informationen Blin: Adrenalin pur im Kampf gegen Ali Er kam von ganz unten und trat gegen den "Größten" an: Der Hamburger Boxer Jürgen Blin forderte am 26. Dezember 1971 Muhammad Ali heraus. mehr

Am Sonnabend tritt der 24-Jährige beim Boxabend in Magdeburg (ab 22.45 Uhr live im MDR) zu seinem ersten Profikampf im Mittelgewicht an. Blin spürt den Druck: "Aufregung ist wichtig, damit man fokussiert bleibt, aber ich bin voll und ganz auf den Kampf konzentriert." Sein Gegner ist der Tscheche Richard Walter. Ein Nachwuchsduell im Rahmenprogramm. Im Hauptkampf geht es um die deutsche Meisterschaft im Halb-Schwergewicht zwischen Michael Eifert und Niels Schmidt.

Reicht es auch bei Joscha Blin für die große Karriere, für Hauptkämpfe? Im Blut hat der junge Blin das Boxen auf jeden Fall. Schon als kleiner Junge tobte er sich im Kinderzimmer an einem Boxsack aus, und er begleitete seinen Vater zum Training. "Mir wurde in jungen Jahren beigebracht, wie man steht, wie man schlägt, was eine Führhand ist, was eine Schlaghand ist."

"Ordentlich Power in den Fäusten"

Als Kind lebte Joscha Blin in einer Kleinstadt. Viele kennen seinen Opa. "Ich wurde immer auf ihn angesprochen." Lehrer fragten ihn, ob er der Enkel sei. Blin war beeindruckt, als er den Kampf des Opas gegen Ali zum ersten Mal sah. Aber kopieren will er den berühmten Großvater nicht. Die Gewichtsklasse unterscheidet beide ohnehin schon. Darüber hinaus ist der junge Blin Rechtsausleger, der alte Blin Normalausleger. "Dadurch ist der Kampfstil anders, weil ich mit dem anderen Fuß vorne stehe. Meine linke ist die Schlaghand." Doch es gibt eine Gemeinsamkeit: "Mir wurde vom Trainer gesagt, dass ich ordentlich Power in den Fäusten habe und mir das schon ein bisschen ins Blut gelegt wurde."

"Er ist schon gut. Ich glaube daran, dass er gewinnen wird." Jürgen Blin über Enkel Joscha

Der Opa selbst traut dem Enkel den großen Schritt in die Profi-Welt zu. "Er ist schon gut, ich glaube daran, dass er gewinnen wird." Mit Ratschlägen kam der Opa aber bisher nicht um die Ecke. Zurzeit sei er "im Tunnel", sagt Joscha Blin über sich. "Ich bin derzeit so vertieft mit dem Trainer, rede extrem viel mit ihm und höre nur auf die Sachen, die er mir sagt." Trainiert wird der junge Blin von Georg Bramowski, dem langjährigen Assistenten von Trainer-Urgestein Ulli Wegner. Blin war nie in einem Verein. "Ich habe das eher zuhause alles mitbekommen und habe da meine Erfahrungen gesammelt."

Im Corona-Lockdown lernte er Bramowski kennen. Blin wurde im Einzeltraining vom deutschen Meister Lukas Schulz trainiert. "Mir wurde die Möglichkeit gegeben, direkt ins Profigeschäft einzusteigen." Ein Trainer habe bei ihm "großes Potenzial" gesehen und so kam es zum Blitz-Debüt. Wenn er nicht boxt, arbeitet er in der Skihalle seines Vaters im niedersächsischen Bispingen.

"Würde mich freuen, wenn er groß rauskommt"

Blin träumt von einer Karriere als Profiboxer. "Mein Ziel ist es, irgendwann um einen Titel zu boxen." Er ist sich bewusst, dass es bis dahin noch ein weiter Weg ist. Für seinen Boxpromoter Ulf Steinforth vom ausrichtenden SES-Boxstall ist es noch zu früh, um zu sagen, in welche Richtung es für den jungen Blin geht: "Ich wünsche mir aber, dass er eine ähnliche Karriere wie sein Opa macht." Auch Jürgen Blin schaut sich den Kampf des Enkels im Fernsehen an. "Das würde mich schon freuen, wenn er groß rauskommt", sagt der Opa.

Weitere Informationen Knut Blin: Kampf auf verlorenem Posten Knut Blin war ebenfalls Profiboxer. "Er war der kommende Weltmeister", sagt Jürgen Blin. Doch Knut Blin ist psychisch krank, 2004 nimmt er sich das Leben. Blin über seinen Sohn. mehr Max Schmeling - Sportidol für Generationen Max Schmelings Weg vom Hamburger Jung zum Box-Weltstar machte ihn populär wie kaum einen anderen deutschen Sportler. Am 19. Juni 1936 besiegte er in seinem berühmtesten Kampf Joe Louis. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 18.12.2021 | 23:03 Uhr