Ironman Thorsten Schröder schafft Qualifikation für Hawaii

Der Tagesschau-Sprecher und begeisterte Triathlet Thorsten Schröder hat sein großes Ziel erreicht: Kona auf Hawaii. Zum zweiten Mal nach 2017 darf er an der Ironman-Weltmeisterschaft teilnehmen. Beim Ironman in Frankfurt am 26. Juni kam der Hamburger in der Altersklasse 55 bis 59 Jahre in 9:55:18 Stunden als Vierter ins Ziel und sicherte sich damit eines der begehrten Tickets für einen Start auf Big Island am 8. Oktober. Zwei Jahre hatte er darauf hingearbeitet - und nahm die User von NDR.de im Video-Blog mit auf seinem beschwerlichen Weg.