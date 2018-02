Stand: 17.02.2018 16:45 Uhr

Haßmann Championatssieger in Neumünster

Felix Haßmann hat mit Cayenne am Sonnabend das Championat von Neumünster gewonnen. Der Springreiter aus Lienen blieb in der Siegerrunde ohne Fehler und verbuchte die schnellste Zeit (33,34 Sekunden). Zweiter wurde Dennis Nielsen (München) mit Cashmoaker (0/33,91). Rang drei belegte Christian Ahlmann aus Marl mit Tokyo 2 (0/34,28). 14 Paare hatten sich im Normalparcours für die Siegerrunde qualifiziert, lediglich dreimal sahen die Zuschauer dabei einen Null-Fehlerritt.

Am Sonntag wird der Große Preis ausgetragen. Der Sportclub überträgt ab 13.45 Uhr live im NDR Fernsehen sowie hier bei NDR.de.

Reiten: Das Championat von Neumünster Sportclub - 17.02.2018 16:00 Uhr Spannende Entscheidung beim Championat von Neumünster: In der Siegerrunde setzte sich Felix Haßmann durch - es folgten zwei Landsmänner.







Langehanenberg in der Dressur vorn

Während die Springreiter um wertvolle Weltranglistenpunkte kämpfen, macht in der Dressur erneut der Weltcup Station beim Traditionsturnier. Helen Langehanenberg gewann die Qualifikation. Die Reiterin aus dem westfälischen Havixbeck siegte am Sonnabend in dem Grand Prix im Sattel von Damsey mit 78,043 Prozent. Auf Platz zwei kam Dorothee Schneider aus Framserheim mit Sammy Davis jr. (76,739) vor dem Dänen Daniel Bachmann Andersen mit Zack (74,739). Die Weltcup-Prüfung beginnt Sonntag um 10 Uhr.

