Handverletzung stoppt Hamburger Boxer Harutyunyan Stand: 09.10.2020 16:28 Uhr Der Hamburger Artem Harutyunyan hat seinen für den 17. Oktober geplanten Kampf im Super Leichtgewicht gegen Timo Schwarzkopf verletzungsbedingt absagen müssen.

Noch am vergangenen Mittwoch hatte der 30-Jährige voller Zuversicht auf seinen bevorstehenden Fight in Düsseldorf geblickt. "Ich will den Ring in Flammen setzen. Es wird knallen. Die Zuschauer werden etwas zu sehen bekommen", sagte Harutyunyan auf einer Pressekonferenz. Zwei Tage später musste er den Weltmeisterschafts-Ausscheid gegen den Stuttgarter absagen. Der Olympia-Dritte von 2016 zog sich eine Verletzung an der Hand zu und kann nicht antreten.

Zweite Verletzung in Serie

"Ich bin sehr traurig. Dass man so viel Pech haben könnte, habe ich nicht geglaubt", klagte der in Armenien geborene und als Kleinkind nach Deutschland gekommene Harutyunyan. Bereits im Januar hatte er sich den Daumen an der linken Hand gebrochen. Jetzt stoppte ihn eine Fraktur des Zeigefingers an derselben Hand. Wann der Kampf um den vakanten Inter-Continental Titel des Verbandes IBO nachgeholt werden soll, steht noch nicht fest. Der Sieger des Duells darf gegen den unbesiegten IBO-Weltmeister Jeremias Ponce aus Argentinien antreten. Nun ist Harutyunyans Traum vom WW-Titel erst einmal wieder in weitere Ferne gerückt.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 09.10.2020 | 19:30 Uhr