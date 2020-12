Hamburg investiert weitere Millionen in Sportstättenförderung Stand: 11.12.2020 19:25 Uhr Hamburgs Sport bekommt mehr Geld. Im Rahmen des Wirtschafts- und Stabilisierungsprogramms stellen die Innen- und die Finanzbehörde weitere 14 Millionen Euro für die sportliche Infrastruktur zur Verfügung.

Hamburgs Sportvereine können sich über 3,7 Millionen Euro freuen. Mit dem Geld sollen vereinseigene Sportanlagen modernisiert werden. Für acht Millionen Euro sollen Grundstücke gekauft werden, um darauf weitere Hallen und Sportplätze zu bauen. Die Finanz- und die Sportbehörde wollen enger zusammen arbeiten. So soll die städtische Gebäudemanagement GmbH (GMH) zukünftig eine Sportabteilung haben, die sich um die Bewirtschaftung und Instandhaltung von rund 560 Sporthallen kümmert.

AUDIO: Mehr Geld und Hallen für den Hamburger Sport (1 Min)

Dadurch soll vermieden werden, dass Turnhallen verfallen und damit den Sportclubs fehlen. Die ersten zehn Bezirkssporthallen wurden bereits an die GMH übergeben. "Gerade in schweren Zeiten investieren wir in den Sport", erklärte Innen- und Sportsenator Andy Grote (SPD).

