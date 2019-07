Stand: 06.07.2019 06:18 Uhr

Hamburg-Triathlon: Lindemann setzt auf Heimvorteil

Ob Profis oder Jedermänner, die Hamburger Innenstadt ist am Wochenende wieder fest in der Hand der Triathleten. Heute im Sprint (750 m Schwimmen, 21 km Radfahren und fünf km Laufen) und in der Mixed-Staffel am Sonntag (viermal 300 m Schwimmen, sieben km Radfahren und 1,7 km Laufen), in der es um die WM-Krone geht, starten viele der weltbesten Athleten im Dreikampf. "Wir sind immer noch der Leuchtturm der Serie. Es ist ein Feuerwerk des Triathlons", betonte Cheforganisator Oliver Schiek. Hamburg ist die siebte von insgesamt neun Stationen der Triathlon-Weltserie.

Über 10.000 Hobby-Triathleten am Start

Die Veranstalter rechnen mit rund 300.000 Zuschauern rund um die Binnenalster. Deren Begeisterung gilt vor allem den Amateur- und Nachwuchs-Triathleten. Mehr als 10.000 "Jedermänner" haben für den Sprint und die Olympische Distanz gemeldet.

"Zuschauer müssen uns über die Strecke schreien"

Die deutschen Hoffnungen ruhen auf der Vorjahreszweiten Laura Lindemann aus Potsdam und dem Hannoveraner Jonas Schomburg. Lindemann setzt beim Hamburg-Triathlon, der als größter der Welt gilt, auch auf den Faktor Fans: "Die Zuschauer müssen uns einfach über die Strecke schreien."

Hoffnungsträgerin Lindemann hält sich bedeckt

Zeitplan Sonnabend:

07.00 Uhr: Sprintdistanz Einzelstarter

09:02 Uhr: Paratriathlon

11.00 Uhr: Sprintdistanz Staffeln

14.00 Uhr: Profirennen: Elite Frauen Sprintdistanz

16.30 Uhr: Profirennen: Elite Männer Sprintdistanz

Sonntag:

09.30 Uhr: Profirennen: Mixed Team WM

12.00 Uhr: Olympische Distanz Einzelstarter

16.00 Uhr: Olympische Distanz Staffeln

Hoffnungsträgerin Lindemann steht in Hamburg etwas unter Druck. In der Gesamtwertung der Weltserie fehlen der 23-Jährigen wichtige Punkte, nachdem sie das Rennen Anfang Juni in Leeds wegen eines entzündeten Backenzahns auslassen musste: "Deshalb möchte ich mich auch nicht schon vorher auf eine bestimmte Platzierung festlegen lassen. Natürlich wäre ich über einen Sieg nicht traurig." Favorisiert ist die Gesamtführende Katie Zaferes aus den USA. Bislang belegte Lindemann in der aktuellen WM-Serie zwei fünfte Plätze.

Schomburg: "Top 10 in Hamburg wäre sehr schön"

Schomburg hatte zuletzt mit einem zehnten Rang beim Rennen im kanadischen Montreal geglänzt. "Top 10 in Hamburg wäre ebenfalls sehr schön", erklärte der 25-Jährige, der in der Hansestadt mit einer aggressiven Renntaktik zum Erfolg kommen will. Favorit bei den Männern ist der Spanier Fernando Alarza, der das Ranking anführt. Schomburg liegt auf Rang neun.

Mixed-Staffel durch Olympia-Aufnahme aufgewertet

Ob der Hannoveraner und Lindemann auch in der Staffel antreten, ist fraglich. Die Entscheidung über die Team-Zusammensetzung mit je zwei Frauen und Männern ist noch offen. Diese Disziplin wird schon seit 2013 rund um die Alster ausgetragen und gehört 2020 in Tokio erstmals zum olympischen Wettkampfprogramm. "Über ihn kann man sich olympische Einzelstartplätze sichern. Deshalb ist dieser Wettbewerb für viele Länder wichtiger geworden", sagte die ehemalige U-23-Weltmeisterin Lindemann mit Blick auf die Konkurrenz. In der aktuellen Qualifikations-Rangliste ist Deutschland Vierter.

